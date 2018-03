ATP San Paolo, Fognini in finale

Fabio Fognini supera l'ostacolo Cuevas ed approda in finale a San Paolo. Il 30enne di Sanremo mantiene un elevato rendimento al servizio - oltre il 70% di punti anche con la seconda - e sigilla il parziale d'avvio firmando l'unica occasione a disposizione. Nel secondo il margine si amplia, Fognini chiude la porta e concretizza due rotture. 64 62. Dopo la semifinale di Rio, ulteriore squillo in rosso. Tre partite, tre vittorie, tutte in due set.

Manca un ultimo tassello. Il rivale - il via alle 12.30 brasiliane, le 16.30 in Italia, sul centrale - è Nicolas Jarry, cileno di casa sulla terra. Quarti a Quito, semifinale a Rio, come Fognini, è un giocatore difficile da battere, in grado di prolungare la partita. Contro Zeballos, performance d'élite pallina alla mano - 20 aces al termine - una corsa di ritorno, dopo un prolungamento in difetto - 7 punti a 5 per l'argentino. Doppio 64, 86% con la prima in campo, 0 palle break offerte. Due spallate, una per set, per rientrare e costruire la quarta affermazione consecutiva al terzo.

Non ci sono precedenti tra i due, Fognini parte ovviamente favorito, per status e bagaglio tennistico. Jarry - n.73 ATP - è più giovane, ma in questo contesto si destreggia abilmente. Nel suo percorso, vittime illustri, da Pella a Ramos Vinolas, prima testa di serie all'alba del torneo. Fabio deve poggiare la contesa sulla sua capacità di proporre costantemente nuove soluzioni, dalla potenza al ricamo, dalla linearità all'improvvisazione. Siamo a un punto di volta della carriera di Fognini, continuo come mai prima, San Paolo può essere il giusto trampolino.

