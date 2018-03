Indian Wells - Qualificazioni femminili, in campo Vinci e Schiavone

Programma fitto a Indian Wells. Prende forma il labirinto di qualificazione, si gioca oggi su diversi campi. In attesa del tabellone principale, muovono i primi passi due tenniste italiane di lungo corso. Roberta Vinci insegue l'acuto nella stagione dell'addio. Sul rettangolo n.4, al termine del confronto tra Parmentier e Duval, sfida Evgeniya Rodina, in striscia negativa da alcune partite. La Vinci è reduce dal 1T di Budapest, stop con la Sasnovich dopo le buone cose in sede di qualificazione, in precedenza 2T a San Pietroburgo e partita pari, almeno per un set, con Julia Goerges. Favorita Roberta. A seguire, la seconda carta tricolore. Francesca Schiavone combatte con tempo e scarsa fiducia, entra nel BNP Paribas Open senza le necessarie certezze. 0 alla casella vittorie nella corrente annata, deve invertire il trend con la Teichmann - a Acapulco disco rosso al 2T con la Zhang.

Sono diverse le giocatrici interessanti da seguire. La Brengle, quinta testa di serie, 3L consecutive, insegue il riscatto con la Rus, brava ad Acapulco a raggiungere il 2T e a strappare un set a Sloane Stephens. Sempre sul campo n.2, la Lisicki, a Budapest fermata dalla Kuzmova, va a caccia di antiche sensazioni. Sul 3, invece, ri-appare Rebecca Peterson, talento di Svezia ammirato in Messico nella settimana in archivio. Attende la Vickery. Sul 5, poi, Larsson - Rodionova e Hsieh - Ozaki. Su-Wei Hsieh, già semifinalista a Auckland, è credibile candidata per l'accesso nel main draw. Di seguito il programma completo, il via alle 20 ora italiana.

STADIUM 2 Starts At 11:00 Am

Q-1st (5) Madison Brengle VS Arantxa Rus

Q-1st Barbora Krejcikova VS (21) Alison Riske

Q-1st Nicole Gibbs VS (18) Andrea Petkovic

Q-1st Sabine Lisicki VS (17) Sofia Kenin

STADIUM 3 Starts At 11:00 Am

Q-1st Jana Fett VS (16) Bernarda Pera

Q-1st Rebecca Peterson VS (15) Sachia Vickery

Q-1st (11) Taylor Townsend VS Naomi Broady

Q-1st (WC) Allie Kiick VS (19) Sara Sorribes Tormo

STADIUM 4 Starts At 11:00 Am

Q-1st (9) Pauline Parmentier VS (WC) Victoria Duval

Q-1st (WC) Roberta Vinci VS (23) Evgeniya Rodina

Q-1st (8) Francesca Schiavone VS Jil Teichmann

Q-1st (WC) Louisa Chirico VS (13) Jana Cepelova

STADIUM 5 Starts At 11:00 Am

Q-1st (4) Johanna Larsson VS Arina Rodionova

Q-1st (2) Su-Wei Hsieh VS Risa Ozaki

Q-1st Carol Zhao VS (22) Kristie Ahn

Q-1st (12) Ajla Tomljanovic VS Mariana Duque-Mariño

STADIUM 6 Starts At 11:00 Am

Q-1st Francoise Abanda VS (20) Richel Hogenkamp

Q-1st (1) Kateryna Kozlova VS (WC) Ashley Kratzer

Q-1st Yanina Wickmayer VS (24) Viktorija Golubic

Q-1st (10) Ying-Ying Duan VS Kristina Kucova

STADIUM 7 Starts At 11:00 Am

Q-1st Yafan Wang VS (14) Kurumi Nara

Q-1st (3) Monica Niculescu VS (WC) Ann Li

Q-1st (6) Lara Arruabarrena VS Ons Jabeur

Q-1st (7) Kateryna Bondarenko VS Vera Lapko