Indian Wells, il programma femminile: debutta Maria Sharapova

Giornata di primo turno, al femminile, sui campi di Indian Wells. In attesa delle principali protagoniste, in scena dalla seconda tornata, spazio ad alcune giocatrici in cerca di riscatto e riflettori. Maria Sharapova è certamente la presenza più interessante in questo mercoledì. La russa rientra dopo la prematura eliminazione a Doha per mano della Niculescu. In precedenza, terzo turno a Melbourne e sconfitta netta con la Kerber. Come Serena Williams e Azarenka, Masha non è testa di serie, può quindi essere una variabile nell'economia del torneo. Sorteggio non favorevole, apre con la Osaka, 20 anni e un talento cristallino. Quarto turno e successi con Vesnina e Barty nel primo slam di stagione, a Dubai disco rosso ai quarti con la Svitolina. Match in equilibrio.

Sul centrale, troviamo anche Samantha Stosur e Eugenie Bouchard. L'australiana, a Dubai lo sbarco nel main draw e il KO con la Kontaveit, affronta Lauren Davis. Tre precedenti, tutti favorevoli alla Stosur. Per la Davis, la scorsa settimana, dipartita immediata ad Acapulco - W Tsurenko, poi regina. La Bouchard può invece sfruttare la wild card, pesca la Vickery, americana proveniente dal labirinto di qualificazione. Sigilli con Peterson e Kratzer per guadagnarsi la canadese.

Nell'ampio programma, spicca il duello tra Bencic e Babos. Campo n.2, terzo incontro tra le due. Una vittoria per parte nel 2016, Bencic corsara all'Australian Open, replica magiara a Cincinnati. Ad Acapulco, tonfo elvetico con la Royg, ultima apparizione della Babos a Budapest - 2T e KO con la Barthel.

Da segnalare, infine, l'uscita di Roberta Vinci. La tarantina, al secondo turno di qualificazione, cede nettamente alla Niculescu. Nessuna italiana quindi in corsa - Schiavone eliminata al via, Giorgi costretta al forfait.

Il programma completo

STADIUM 1 Starts At 11:00 Am (Italia +9)

1st Rd Shelby Rogers VS (WC) Caroline Dolehide

1st Rd Samantha Stosur VS Lauren Davis

1st Rd (WC) Eugenie Bouchard VS (Q) Sachia Vickery

1st Rd (Q) Sofia Kenin VS (WC) Claire Liu

Not Before 5:00 Pm

1st Rd Naomi Osaka VS Maria Sharapova

STADIUM 2 Starts At 11:00 Am

1st Rd (WC) Amanda Anisimova VS Pauline Parmentier

1st Rd Belinda Bencic VS Timea Babos

1st Rd Aryna Sabalenka VS Varvara Lepchenko

STADIUM 3 Starts At 11:00 Am

Not Before 2:30 Pm

1st Rd Donna Vekic VS Maria Sakkari

1st Rd Marketa Vondrousova VS (Q) Madison Brengle

STADIUM 4 Starts At 11:00 Am

1st Rd Petra Martic VS Tatjana Maria

STADIUM 5 Starts At 11:00 Am

1st Rd Aleksandra Krunic VS Irina-Camelia Begu

STADIUM 6 Starts At 11:00 Am

1st Rd Yulia Putintseva VS Alison Van Uytvanck

1st Rd Qiang Wang VS Timea Bacsinszky

1st Rd (Q) Ying-Ying Duan VS Kristyna Pliskova

STADIUM 7 Starts At 12:30 Pm

1st Rd (Q) Kurumi Nara VS Kaia Kanepi