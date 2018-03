Indian Wells, il programma maschile di giovedì

Matteo Berrettini accarezza il main draw, ma al terzo si arrende a Polansky. Il tabellone di qualificazione non regala così un'altra carta al bel paese. Quest'oggi, il via alle 20 ora italiana, giornata di primo turno. Sul campo n.1, al termine del confronto tra Fritz e Opelka - presente grazie a una wild card - spazio all'incrocio tra Johnson e Medvedev. L'americano - semifinalista a Delray Beach - deve spezzare la tradizione negativa con il giovane russo, corsaro in due occasioni nel 2017 - Nottingham e Washington. Harrison gioca, infine, con Delbonis.

Un altro Next Gen, Shapovalov, "contagia" i presenti sul 2. Il canadese deve replicare alla minaccia Berankis, proveniente dalle qualificazioni e reduce dai successi con King e Ruud. Shapovalov KO ad Acapulco la scorsa settimana, 2T e disco rosso con Thiem, dopo l'assolo con Nishikori. Coric scruta Young, Donaldson è favorito con King, Khachanov - Donskoy è in programma non prima delle 20.30 locali.

Sul 3, il rapido Sugita può approfittare della scarsa attitudine di Zeballos, Verdasco medita il riscatto con Pella, dopo il tonfo a Buenos Aires sul rosso. Lo spagnolo, finalista a Rio, ha in questo contesto margine. Benoit Paire, sul 4, attende Krueger, il bombardiere Karlovic, sul 5, va all'assalto di Marterer. Di seguito tutte le partite:

STADIUM 1 Starts At 11:00 Am

1st Rd Taylor Fritz VS (WC) Reilly Opelka

1st Rd Steve Johnson VS Daniil Medvedev

1st Rd Ryan Harrison VS Federico Delbonis

STADIUM 2 Starts At 11:00 Am

1st Rd Borna Coric VS Donald Young

1st Rd Denis Shapovalov VS (Q) Ricardas Berankis

1st Rd Jared Donaldson VS (Q) Evan King

Not Before 8:30 Pm

1st Rd Karen Khachanov VS Evgeny Donskoy

STADIUM 3 Starts At 11:00 Am

1st Rd Horacio Zeballos VS Yuichi Sugita

1st Rd Radu Albot VS Stefanos Tsitsipas

1st Rd Fernando Verdasco VS Guido Pella

1st Rd Nicolas Kicker VS Jiri Vesely

STADIUM 4 Starts At 11:00 Am

1st Rd Benoit Paire VS (Q) Mitchell Krueger

STADIUM 5 Starts At 11:00 Am

1st Rd Ivo Karlovic VS Maximilian Marterer

1st Rd Marius Copil VS (Q) Peter Polansky

STADIUM 6 Starts At 11:00 Am

1st Rd Julien Benneteau VS Jeremy Chardy

1st Rd Lukas Lacko VS Dusan Lajovic