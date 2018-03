Indian Wells, attesa per Serena Williams e Azarenka

Maria Sharapova capitola all'esordio. Sorteggio non certo amichevole, la Osaka evidenzia la condizione alterna della divina di Russia. La nipponica pilota la rivale all'errore, costringe Masha a giocare, a scambiare. Rendimento alterno, epilogo funesto. Doppio 64, fuori la prima tennista di spessore del torneo. Il BNP Paribas Open si rivela foriero di buone notizie per Belinda Bencic. La svizzera entra male nel confronto con la Babos, ma riemerge e si impone al terzo - 16 61 76(4). La Stosur, di rimonta, controlla la Davis - 63 il punteggio del parziale decisivo - la Wang estromette la Bacsinszky (qui tutti i risultati).

La giornata odierna è particolarmente importante, i riflettori si accendono su Serena Williams e Vika Azarenka. Dopo la maternità, un graduale ritorno per la regina del circuito, un'esibizione per valutare lo stato di forma, la scelta di prolungare l'assenza per ritrovare smalto. Non può essere al meglio, ma con la Diyas parte certamente favorita. Due precedenti, uno qui nel 2015 - 62 60 Serena. Al termine del confronto tra la minore delle sorelle e la kazaka, spazio alla bielorussa. Affronta la Watson. Azarenka mobile e rapida nelle recenti sedute di allenamento, può far saltare il banco. Nel 2017, con la Watson, duello a Wimbledon, tre set e successo per Victoria. 5-0 nel computo totale, è imbattuta con la britannica.

Possiamo snocciolare il programma e scovare altri incontri di livello. Dopo un labirinto di qualificazione convincente, Vera Zvonareva sfida Natalia Vikhlyantseva, sul 7 troviamo la Tsurenko, perfetta ad Acapulco. Gioca con la Arrubarrena, di certo più a suo agio sul rosso. Catherine Bellis - campo n.1, primo match in agenda - "punta" infine la Sorribes Tormo.

Il programma completo

STADIUM 1 Starts At 11:00 Am

Not Before 1:00 Pm

1st Rd (Q) Sara Sorribes Tormo VS Catherine Bellis

Not Before 7:00 Pm

1st Rd Serena Williams VS Zarina Diyas

1st Rd (WC) Victoria Azarenka VS Heather Watson

STADIUM 2 Starts At 11:00 Am

1st Rd (WC) Danielle Collins VS (Q) Taylor Townsend

1st Rd (WC) Sofya Zhuk VS Alizé Cornet

STADIUM 3 Starts At 11:00 Am

1st Rd Carina Witthoeft VS (Q) Su-Wei Hsieh

STADIUM 4 Starts At 11:00 Am

1st Rd (Q) Yanina Wickmayer VS (WC) Kayla Day

1st Rd (Q) Vera Zvonareva VS Natalia Vikhlyantseva

1st Rd Christina Mchale VS Katerina Siniakova

STADIUM 5 Starts At 11:00 Am

1st Rd Monica Puig VS Beatriz Haddad Maia

STADIUM 6 Starts At 11:00 Am

1st Rd Jennifer Brady VS Mihaela Buzarnescu

STADIUM 7 Starts At 11:00 Am

1st Rd Ekaterina Makarova VS Kirsten Flipkens

1st Rd (Q) Lara Arruabarrena VS Lesia Tsurenko

STADIUM 8 Starts At 12:00 Noon

1st Rd Aliaksandra Sasnovich VS Magda Linette

STADIUM 9 Starts At 11:00 Am

1st Rd (Q) Monica Niculescu VS Sorana Cirstea

1st Rd Veronica Cepede Royg VS Mona Barthel