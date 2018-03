Atp Indian Wells, i risultati della seconda giornata

Vince all'esordio l'azzurro Thomas Fabbiano nel Master 1000 di Indian Wells, primo torneo stagionale di questa categoria, che si disputa sul cemento della California. L'azzurro, numero 77 al mondo, ha infatti battuto al debutto il qualificato americano Bradley Klahn (27 anni, numero 166), con un doppio 6-4. Per il tennista italiano al secondo turno c'è un altro statunitense, Jack Sock, testa di serie numero otto del seeding. La seconda giornata del torneo ha visto disputarsi i match di primo turno della parte bassa del tabellone. Nessuna testa di serie in campo, ma diverse mine vaganti. Tra queste, la principale era rappresentata dal francese Gael Monfils, che ha regolato in due set l'australiano Matthew Ebden. Anche un derby tutto transalpino nella notte italiana, che ha visto prevalere Pierre-Hugues Herbert sul connazionale Gilles Simon. Avanti tanti qualificati: il cipriota Marcos Baghdatis si è imposto per 7-5 al terzo sul giapponese Yoshihito Nishioka, l'indiano Yuki Bhambri ha eliminato il francese Nicolas Mahut, il nipponico Taro Daniel l'ha spuntata sul britannico Cameron Norrie.

Bene anche il diciassettenne canadese Felix Auger-Aliassime, che si è sbarazzato in due set del connazionale Vasek Pospisil. Tra i giovani, da sottolineare la vittoria al tie-break del terzo dell'australiano Alex De Minaur sul tedesco Jan-Lennard Struff e dell'americano Ernesto Escobedo su un altro statunitense, Frances Tiafoe, reduce dalla vittoria nel torneo di Delray Beach. Avanti, più o meno secondo pronostico, l'ungherese Marton Fucsovics, in due set sul serbo Viktor Troicki, l'argentino Leonardo Mayer, in rimonta sul dominicano Victor Estrella Burgos, il tedesco Mischa Zverev, in tre sul kazako Mikhail Kukushkin, il portoghese Joao Sousa, che l'ha spuntata al tie-break decisivo contro il russo Mikhail Youzhny. Fuori a sorpresa il tedesco Peter Gojowczyk, che stava vivendo un buon momento di forma, eliminato dall'israeliano Dudi Sela, mentre l'americano Tim Smyczek ha fatto fuori il serbo Laslo Djere. Sorride anche Tennys Sandgren, altro statunitense, al secondo turno dopo il ritiro del suo avversario, il georgiano Nikoloz Basilashvili. I risultati della seconda giornata del torneo maschile di Indian Wells 2018:

Fabbiano - Klahn (Q) 6-4 6-4

Tiafoe - Escobedo (WC) 5-7 3-6

Kukushkin - M. Zverev 3-6 6-4 1-6

Bhambri (Q) - Mahut (Q) 7-5 6-3

Baghdatis (Q) - Nishioka 7-5 3-6 7-5

Sela (LL) - Gojowczyk 6-4 6-4

Pospisil (Q) - Auger-Aliassime (Q) 2-6 6-7(4)

Youzhny - Sousa 6-4 4-6 6-7(4)

Struff - De Minaur (WC) 6-3 6-7(3) 6-7(5)

Basilashvili - Sandgren (WC) 3-6 1-2 ritiro

L. Mayer - Estrella Burgos 4-6 6-4 6-1

Daniel (Q) - Norrie (Q) 6-3 1-6 6-1

Monfils - Ebden 6-3 6-3

Herbert - Simon 6-7(8) 7-6(5) 6-3

Smyczek (Q) - Djere 6-3 6-2

Troicki - Fucsovics 6-7(3) 1-6