Indian Wells 2018 - Il programma femminile: Serena - Venus, Vesnina - Kerber, Suarez opposta a Svitolina

La storia si aggiorna, il campo n.1 di Indian Wells ospita un nuovo capitolo della rivalità tra Serena e Venus. 17-11 per la minore delle sorelle, incrocio n.29 quest'oggi, il primo al BNP Paribas Open, dopo quello mancato nel lontano 2001 per forfait di Venere. Ultime tre sfide favorevoli a Serena, al rientro dopo il lungo stop e in grado di superare Diyas e Bertens. Lo scorso anno, a Melbourne, affermazione in finale ed ennesimo titolo slam per la 36enne di Saginaw. Stagione eccellente, la scorsa, anche per Venus, in difficoltà invece all'alba della corrente annata. Eliminazione rapida a Sydney e Melbourne, qui un buon approccio con la Cirstea. Il match è in programma in sessione serale, nella notte italiana.

Apertura dedicata alla seconda testa di serie, Caroline Wozniacki. Titolo in Australia, suo il primo slam del 2018. Con la Arruabarrena, poco più di una formalità. Può infastidirla la bielorussa Sasnovich - 62 64 alla Kontaveit al 2T, finale a Brisbane in archivio. Sloane Stephens, dopo l'assolo con la Azarenka, deve ripetersi contro una tennista tenace come Daria Kasatkina. Nel bagaglio russo, la finale di Dubai e la semifinale di San Pietroburgo. Partita, questa, piuttosto interessante.

Sul 2, Caroline Garcia - Daria Gavrilova, riflettori, poi, su Kerber - Vesnina. Kerber d'élite in questo scorcio di stagione. Titolo a Sydney, semifinali a Melbourne e Dubai, un filotto di vittorie per cancellare con un colpo di spugna il periodo nero. Cinque precedenti, l'ultimo proprio a Indian Wells dodici mesi fa - 63 63 Vesnina. La russa, da Dubai in crescita, ha dalla sua le due contese più recenti, può ribaltare il pronostico. La Svitolina - regina a Brisbane e Dubai - attende la Suarez Navarro, brava a prevalere sulla Hsieh. Nel citato torneo di Brisbane, 62 64 Svitolina, l'ucraina parte anche oggi con un leggero vantaggio.

STADIUM 1 Starts At 11:00 Am (19 in Italia)

3rd Rd Aliaksandra Sasnovich VS (2) Caroline Wozniacki

3rd Rd (13) Sloane Stephens VS (20) Daria Kasatkina

Not Before 7:00 Pm

3rd Rd (8) Venus Williams VS Serena Williams

STADIUM 2

3rd Rd (7) Caroline Garcia VS (26) Daria Gavrilova

3rd Rd (24) Elena Vesnina VS (10) Angelique Kerber

3rd Rd (27) Carla Suárez Navarro VS (4) Elina Svitolina

STADIUM 3

3rd Rd (WC) Danielle Collins VS (WC) Sofya Zhuk

STADIUM 4

3rd Rd (21) Anastasija Sevastova VS (12) Julia Goerges