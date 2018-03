Atp Indian Wells, Federer avanti in scioltezza. Thiem k.o.

E' stata necessaria meno di un'ora di gioco a Roger Federer per qualificarsi agli ottavi di finale di Indian Wells, primo Master 1000 della stagione che si disputa sul cemento californiano. Il fuoriclasse elvetico, numero uno al mondo, ha disposto a suo piacimento del serbo Filip Krajinovic, letteralmente travolto con il punteggio di 6-2 6-1. Al prossimo turno lo svizzero affronterà il francese Jeremy Chardy, che si è aggiudicato in rimonta il derby con il connazionale Adrian Mannarino, numero venti del seeding californiano, dopo aver fatto fuori Fabio Fognini. Prosegue intanto l'ecatombe di teste di serie in questa edizione del torneo: già eliminati Dimitrov, Zverev e Djokovic, nella notte è toccato a Dominic Thiem, numero cinque, alzare bandiera bianca, ritirandosi per infortunio nel terzo set del match contro l'uruguaiano Pablo Cuevas. Altra occasione persa dunque per l'austriaco, che aveva la possibilità di fare strada in un appuntamento sul cemento outdoor che sta perdendo alcuni dei protagonisti più attesi.

Fuori anche il vincitore dell'ultimo Atp 500 di Dubai, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero tredici, sconfitto nettamente dal croato Borna Coric, a valanga con il punteggio di 6-3 6-1. La Spagna perde pure il giustiziere di Grigor Dimitrov, l'esperto mancino Fernando Verdasco, costretto a capitolare al tie-break decisivo contro il giovane statunitense Taylor Fritz, mentre avanza agli ottavi l'asturiano Pablo Carreno Busta, che regola in due set una delle potenziali mine vaganti del torneo, il russo Daniil Medvedev. Non sbaglia il sudafricano Kevin Anderson, testa di serie numero sette del tabellone, che piega l'argentino Nicholas Kicker, mentre in uno dei match più attesi di giornata il sudcoreano Hyeon Chung supera l'eterno incompiuto Tomas Berdych, battuto con lo score di 6-4. Oggi sono in programma gli incontri di terzo turno della parte bassa del tabellone. Di seguito invece i risultati dei match disputatisi tra la serata e la notte italiana:

Federer (1) - Krajinovic (25) 6-2 6-1

Mannarino (20) - Chardy 5-7 6-4 1-6

Berdych (12) - Hyeon Chung (23) 4-6 4-6

Cuevas (30) - Thiem (5) 3-6 6-4 4-2 ritiro

Verdasco - Fritz 6-4 2-6 6-7(1)

Coric - Bautista Agut (13) 6-1 6-3

Carreno Busta (11) - Medvedev 6-1 7-5

Kicker - Anderson (7) 6-7(1) 6-7(3)