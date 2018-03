ATP - Indian Wells, programma Day 7

Google Plus

Settimo giorno di gare ad Indian Wells, seconda tranche di gare valide per i sedicesimi di finale. Nella Coachella Valley, il sole picchia, e le gare entrano nel vivo. Ieri Federer ha dato sfogo al suo tennis trionfando nettamente contro Krajinovic, oggi Cilic, N2 del tabellone, affronta Kohlschreiber. Impegnati anche del Potro, Raonic e Sock, tra gli altri. Scopriamo il programma

Stadium 1

Dopo Halep - Wang, ecco Marin Cilic. Il N2 del draw affronta Kohlschreiber, avversario che perde alcuni colpi e geometrie sul cemento, pur restando assolutamente temibile. Entrambi hanno usufruito di un bye al 1T, ritrovandosi ai sedicesimi grazie alle vittorie, rispettivamente, su Fucsovics e Smyczek. Nei 10 precedenti, avanti il teutonico 6-4. A seguire, sfida interessante tra Juan Martin del Potro e Ferrer. Il sudamericano è in forma smagliante, fa mulinare perfettamente il braccio ed incamera vincenti, mentre l’iberico propone la stessa melodia; determinazione, cuore, grinta, un trittico che, però, non ha la stessa efficacia di un tempo. Il gigante di Tandil ha superato il baby De Minaur, Ferrer ha spento Sandgren. Ben 12 i precedenti, perfetta parità. Nella serata californiana, Jack Sock incrocia Lopez. Potenza, e top spin contro attacco, e serve & volley. L’americano ha battuto l’azzurro Fabbiano, Lopez ha avuto la meglio su Escobedo. Sarà il 4 confronto tra i due, 2–1 Sock.

Stadium 2

Aprono il programma Gael Monfils ed Herbert. L’estroso transalpino propone il solito tennis a fasi alterne, pericoloso sul cemento, mentre il connazionale è piuttosto regolare. Monfils ha superato Edben ed Isner in volata, Herbert invece ha messo sotto scacco Simon e Müller. Primo confronto. A seguire, Milos Raonic affronta J. Sousa. Il canadese sta ritrovando a piccoli passi il suo tennis, Sousa proverà a contrastarlo. Quest'ultimo ha superato Youznhy e ha conquistato lo scalpo di Zverev, Raonic ha rifilato un doppio 6-4 al suo connazionale Auger-Aliassime. L'ultimo match vede di fronte Marcos Baghdatis e Sela. Il cipriota ha battuto Nishioka, ed ha fermato la corsa di Schwartzman; Sela - lucky loser - ha battuto Gojowczyk ed Edmund. Avanti Baghdatis - 2-1 - nei precedenti.

Stadium 3

In campo Leonardo Mayer e Daniel, secondo match in scaletta. L'argentino ha trionfato contro Estrella Burgos e Bemelmans, Norrie e Djokovic le vittime del giapponese. Daniel in vantaggio nei precedenti. Ultimo match tra Sam Querrey e Bhambri. Quest'ultimo ha superato Mahut e Pouille, Querrey ha regolato M. Zverev dopo il bye. Nessun precedente.