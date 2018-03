WTA - Indian Wells 2018: Venus batte Serena, salta la Svitolina

Venus Williams si impone, secondo pronostico, sulla sorella Serena. La sfida si risolve in due set, 63 64 il punteggio. La campionessa dell'Australian Open edizione 2017 - finale proprio con Venere - palesa qualche naturale difficoltà, paga un dazio salato alla lunga inattività. L'uscita di Serena non è l'unica eccellente del lunedì americano. Stupisce il tonfo di Elina Svitolina, due titoli in questo scorcio di 2018. L'ucraina inciampa al cospetto della spagnola Suarez, perfetta nel costruire lungo la via la sua tela. Talento e variazioni continue per stordire la quarta testa di serie. Fuori Elina Svitolina, fuori anche Julia Goerges, considerata nel torneo una pericolosa variabile. La teutonica si ferma al cospetto della lettone Sevastova, doppio 63.

Sloane Stephens, sigillo con la Azarenka, non trova continuità, fatale il match con Daria Kasatkina. La solidità della russa amplia le attuali falle presenti nel "sistema-Stephens". 64 63. Nessun problema per Angelique Kerber. Regina a Sydney, semifinalista a Melbourne, regola la Vesnina. Il punto di rottura al tramonto del primo parziale, trampolino verso la vittoria. 75 62 Kerber. Caroline Wozniacki procede invece a strappi con la Sasnovich. La danese patisce un calo nel secondo parziale, prima di riprendere le coordinate del confronto e imporsi 63 al terzo.

Caroline Garcia strappa il primo successo in carriera contro Daria Gavrilova - 0-5 in precedenza - e si guadagna un nobile duello con la Kerber. 75 64 per la transalpina. Ad ultimare il nostro racconto, la vittoria di Danielle Collins - 24enne di casa - su Sofya Zhuk.