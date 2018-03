WTA - Indian Wells 2018, il programma di martedì

Indian Wells ospita, in data odierna, gli ottavi di finale a livello femminile. Sul campo n.1, apertura con la prima testa di serie, Simona Halep. La rumena, reduce da una vittoria in rimonta con la Dolehide, attende Qiang Wang, devastante con la Mladenovic e in precedenza chiamata al terzo da Bacsinszky e Mertens. Tre partite di spessore, Halep deve prestare attenzione. Dopo l'affermazione in famiglia con Serena, torna sul rettangolo anche Venus Williams. Scoglio lettone, oltre la rete Anastasija Sevastova. Un solo precedente, a Kaohsiung - 75 62 per la Williams. La Sevastova, semifinalista a Brisbane, 3T con la Goerges, può ribaltare il pronostico. Infine, il confronto più atteso, quello tra Garcia e Kerber. Sono entrambe in condizione, come dimostrano le vittorie con Gavrilova e Vesnina. Un'incollatura di margine per la teutonica, guida 3-2 la rivalità. A Wuhan, nel 2017, firma francese - 61 al terzo.

Karolina Pliskova - straordinari con la Zhang - trova la wild card Anisimova, intrusa a questo punto della competizione. 16 anni, sussulto con la Kvitova, tiene il palcoscenico da veterana. In sessione serale, Caroline Wozniacki - Daria Kasatkina. Qualche settimana fa, a San Pietroburgo, urrah russo - 76 63. La Kasatkina arriva qui dopo la finale di Dubai, è in un ottimo periodo. La bilancia pende verso il fronte danese, ma attenzione a possibili sorprese.

A rifinire il programma, tre partite sul campo n.3, almeno sulla carta meno accattivanti. Vondrousova - Martic alle 19 ora italiana, dopo un singolare maschile, tocca a Osaka e Sakkari, per chiudere poi con Collins e Suarez. La spagnola - sigillo con la Svitolina - intravede i quarti.

STADIUM 1 Starts At 11:00 Am (19 in Italia)

4th Rd (1) Simona Halep VS Qiang Wang

4th Rd (8) Venus Williams VS (21) Anastasija Sevastova

Not Before 8:30 Pm

4th Rd (7) Caroline Garcia VS (10) Angelique Kerber

STADIUM 2 Starts At 11:00 Am

4th Rd (WC) Amanda Anisimova VS (5) Karolina Pliskova

Not Before 6:00 Pm

4th Rd (20) Daria Kasatkina VS (2) Caroline Wozniacki

STADIUM 3 Starts At 11:00 Am

4th Rd Marketa Vondrousova VS Petra Martic

4th Rd Naomi Osaka VS Maria Sakkari

4th Rd (WC) Danielle Collins VS (27) Carla Suárez Navarro