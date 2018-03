Atp Indian Wells, avanti Del Potro. Fuori Cilic e Sock

Anche Marin Cilic si unisce alla compagnia delle teste di serie eliminate dal tabellone principale di Indian Wells, primo Master 1000 stagionale che si disputa sul cemento della California. Il croato, numero due, è stato infatti sconfitto dal tedesco Philipp Kohlschreiber, con lo score di 6-4 6-4. Dopo un primo set anonimo, il finalista degli ultimi Australian Open ha provato a reagire nel parziale successivo, salvo subire un altro break nel momento chiave della sfida. Estromesso dal torneo anche Jack Sock, testa di serie numero otto: l'americano non ha saputo piegare la resistenza del mancino spagnolo Feliciano Lopez, che l'ha spuntata per 6-4 al terzo. La parte bassa del tabellone di Indian Wells si apre ora a diversi outsider, dopo l'uscita di scena - tra gli altri - di Alexander Zverev, Lucas Pouille e Novak Djokovic.

Chi invece non sbaglia, accreditandosi come favorito per l'accesso in finale, è l'argentino Juan Martin Del Potro, recentemente vincitore dell'Atp 500 di Acapulco. Il gigante di Tandil si è qualificato per gli ottavi, regolando in due set l'esperto spagnolo David Ferrer. Argentina che sorride anche per Leonardo Mayer, che ha battuto nettamente il qualificato giapponese Taro Daniel, giustiziere di Djokovic, e che ora incontrerà proprio il connazionale DelPo. In apertura di giornata, ritiro del francese Gael Monfils, mina vagante di quella zona di tabellone, che ha lasciato strada aperta al connazionale Pierre-Hugues Herbert. Vincono al terzo i bombardieri Sam Querrey e Milos Raonic: l'americano è stato costretto a rimontare il qualificato indiano Yuki Bhambri, mentre il canadese ha piegato il portoghese Joao Sousa. Da segnalare anche il successo dell'esperto cipriota Marcos Baghdatis, in due set sul lucky loser israeliano Dudi Sela. Oggi sono in programma gli ottavi di finale del torneo. I risultati:

Sock (8) - Lopez (28) 6-7(6) 6-4 4-6

Querrey (18) - Bhambri (Q) 6-7(4) 6-4 6-4

Baghdatis (Q) - Sela (LL) 7-6(5) 6-4

Raonic (32) - Sousa 7-5 4-6 6-2

Del Potro (6) - Ferrer (29) 6-4 7-6(3)

L. Mayer - Daniel (Q) 6-4 6-1

Monfils - Herbert 2-6 1-3 ritiro

Kohlschreiber (31) - Cilic (2) 6-4 6-4