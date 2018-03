ATP - Indian Wells 2018: Federer - Chardy, Del Potro e Raonic sul campo n.1

Ottavi di finale, per il circuito maschile, a Indian Wells. Coric e Fritz ad inaugurare la giornata sul rettangolo principale, al termine del match tra Halep e Martic, riflettori su Roger Federer, il logico favorito. 14-0 in stagione, poco più di un allenamento con Krajinovic. Attende Chardy, reduce da due battaglie al terzo con Fognini e Mannarino. Divario ampio, almeno all'alba del confronto. Discorso simile per quel concerne la contesa tra Del Potro e Leo Mayer. La superficie amplia il gap, l'argentino ha dalla sua tre precedenti. Striscia aperta di 7 successi, dal titolo di Acapulco al BNP Paribas Open, è il rivale più credibile per Federer. I due si ritrovano dopo quasi sei anni, ultima fermata all'US Open del 2012.

Sessione serale per Milos Raonic. Soliti interrogativi riguardo al reale stato di forma del canadese. Tre set per disinnescare J.Sousa, trova Baghdatis. Labirinto di qualificazione e ottimo impatto con il main draw, il cipriota non parte battuto. A Washington, nel 2017, 76 63 Raonic. Sul campo n.2, Chung, perfetto nell'evidenziare le lacune, specie in fase di spostamento, di Berdych, punta Cuevas. Quest'ultimo rappresenta un interessante sorpresa, affermazioni con Shapovalov e Thiem - ritiro dell'austriaco nel corso del terzo set, sul 42 Cuevas.

Non prima delle 13, le 21 in Italia, Herbert - Kohlschreiber. Anderson, dieci vittorie nelle ultime undici, duella con Carreno, rinvigorito dall'assolo con Medvedev e pronto a spezzare la tradizione negativa con il sudafricano. Epilogo con Querrey e Feliciano Lopez. Amano la superficie, prediligono scambi brevi e rapida chiusura. Pronostico aperto.

STADIUM 1 Starts At 11:00 Am

4th Rd Taylor Fritz VS Borna Coric

Not Before 1:00 Pm

4th Rd (1) Roger Federer VS Jeremy Chardy

4th Rd (6) Juan Martin Del Potro VS Leonardo Mayer

Not Before 8:30 Pm

4th Rd (Q) Marcos Baghdatis VS (32) Milos Raonic

STADIUM 2 Starts At 11:00 Am

4th Rd (23) Hyeon Chung VS (30) Pablo Cuevas

Not Before 1:00 Pm

4th Rd Pierre-Hugues Herbert VS (31) Philipp Kohlschreiber

4th Rd (11) Pablo Carreno Busta VS (7) Kevin Anderson

Not Before 6:00 Pm

4th Rd (28) Feliciano Lopez VS (18) Sam Querrey