WTA - Indian Wells 2018, il programma femminile di mercoledì

Iniziano quest'oggi, a Indian Wells, i quarti femminili. Due le partite di singolare in programma, apertura con la prima testa di serie. Sul campo n.1, alle 13 ora locale, le 21 in Italia, Simona Halep impugna la racchetta per reprimere Petra Martic. Sulla carta confronto definito, la Halep è ovviamente favorita. Pochi problemi al momento - un solo set concesso, alla Dolehide - va a caccia del secondo titolo di stagione, dopo quello maturato a Shenzhen. Nel bagaglio, la finale di Melbourne con la Wozniacki e la semi di Doha, ritiro prima della partita con la Muguruza. Scorcio di 2018 nobile anche per la Martic. 4T all'Australian Open, quarti a Budapest, qui vittorie prestigiose - citiamo quelle con Strycova e Ostapenko, tenniste di livello.

In sessione serale, di scena Karolina Pliskova. L'annata della ceca è fin qui in chiaroscuro, manca l'acuto. Una sola semifinale, a Brisbane, qualche battuta d'arresto di troppo. Rendimento alterno anche al BNP Paribas Open, più di un rischio con Shuai Zhang. L'incontro con la Osaka è di difficile lettura, la giovane nipponica gioca a braccio sciolto, non sembra patire affatto il palcoscenico. Il tennis fluisce naturale, i colpi sono da prima della classe. Il processo di maturazione è tuttora in corso, ma le affermazioni con Sharapova e Radwanska sottolineano le qualità di Naomi. Un solo precedente, in Canada lo scorso anno. Vittoria per la Pliskova, complice il ritiro in apertura di terzo della Osaka.

Il programma

STADIUM 1 Starts At 11:00 Am

Not Before 1:00 Pm

QF (1) Simona Halep VS Petra Martic

Not Before 7:00 Pm

QF Naomi Osaka VS (5) Karolina Pliskova