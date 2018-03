ATP - Indian Wells 2018, il programma maschile di giovedì

Anche il circuito maschile entra nel rettilineo dei quarti. Partite distribuite tra oggi e domani, Roger Federer, ieri impegnato con Chardy, torna immediatamente in campo per conseguire l'accesso al penultimo atto del torneo. Fin qui, percorso piuttosto agevole per lo svizzero. Affermazione in due giorni con Delbonis, causa maltempo, poi replica con Krajinovic. Infine Chardy, amministrazione dello sforzo e della partita. Imbattuto nel 2018, per tutti favorito, Federer ritrova il "virgulto" Chung. L'occhialuto coreano si ripresenta al cospetto del campionissimo dopo la parentesi australiana. A Melbourne, due set, poco meno, di stampo elvetico. 61 52 Federer, prima del ritiro di Chung per problemi ad un piede. Distanza netta, un gap da assottigliare per tentare l'impresa. Splendido con Berdych, devastante con Cuevas - 61 63 - Chung può sbarrare la strada a Federer, ma serve una partita perfetta, condita da qualche apertura del n.1 del mondo. La partita è in programma in sessione serale, non prima delle 3 ora italiana.

Nel pomeriggio di Indian Wells - le 21 in Italia - Coric vs Anderson. Evoluzione interessante quella del croato, due vittorie nette con Ramos e Bautista, W in tre con Fritz. Il croato deve ancora completare il suo percorso di maturazione in un contesto rapido. Parte per questo sfavorito con Anderson che fa della velocità della superficie un'arma letale. I tre precedenti parlano sudafricano, lo scorso anno, all'US Open, netto 3-0. Qualche patema con Carreno, firma al prolungamento del terzo per Anderson, reduce da 11 vittorie nelle ultime 12. Un pizzico di stanchezza - fisica e mentale - una possibile chance per Coric.

STADIUM 1 Starts At 11:00 Am

Not Before 1:00 Pm

QF Borna Coric VS (7) Kevin Anderson

Not Before 7:00 Pm

QF (1) Roger Federer VS (23) Hyeon Chung