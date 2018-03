Atp Indian Wells, Federer regola Chardy. Ai quarti Del Potro e Chung

Si sono disputati tra la serata e la notte italiana gli ottavi di finale di Indian Wells, primo Master 1000 stagionale in corso di svolgimento sul cemento della California. In una giornata ventosa, avanza il numero uno al mondo Roger Federer. Il fuoriclasse svizzero ha piegato la resistenza del francese Jeremy Chardy, con lo score di 7-5 6-4, approdando in quarti di finale, dove affronterà il sudcoreano Hyeon Chung. Il giovane giocatore asiatico ha infatti confermato il suo stato di forma sbarazzandosi senza difficoltà dell'uruguaiano Pablo Cuevas. Quello tra Federer e Chung sarà il remake della semifinale degli scorsi Australian Open, quando il sudcoreano fu costretto al ritiro nel secondo set. Nella parte alta del tabellone, continua a vincere il croato Borna Coric: opposto a Taylor Fritz, Coric ha rischiato l'harakiri. Dopo essersi aggiudicato nettamente il primo set, il croato ha sprecato un match point al tie-break del secondo, è stato costretto a rincorrere nel terzo, riuscendo a spuntarla con lo score di 6-4. Occasione mancata dall'americano Fritz, che ha disputato comunque un buon torneo.

Rispetta il pronostico il sudafricano Kevin Anderson, testa di serie numero sette di Indian Wells, che soffre tantissimo contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, ma si aggiudica un match estremamente combattuto al tie-break del terzo set, vinto per otto punti a sei: sarà lui l'avversario odierno di Coric. Nella parte bassa del seeding si ferma la corsa di un altro spagnolo Feliciano Lopez, costretto ad arrendersi alle bordate al servizio dello statunitense Sam Querrey, atteso ora a un quarto di finale tra grandi battitori con il redivivo canadese Milos Raonic, che si è qualificato in virtù del forfait dell'esperto cipriota Marcos Baghdatis. Vince in rimonta uno dei favoriti del torneo, Juan Martin Del Potro, che fatica ma passa contro il connazionale Leonardo Mayer: perso il primo set, il gigante di Tandil fa svoltare la partita al tie-break del secondo, per poi chiudere i conti al terzo. Per DelPo quarto di finale con il tedesco Philipp Kohlschreiber, che ha stoppato in due set il francese Pierre-Hugues Herbert, dopo essersi aperto la strada grazie alla vittoria su Marin Cilic, croato testa di serie numero due del tabellone. I risultati degli ottavi di finale di Indian Wells 2018:

Federer (1) - Chardy 7-5 6-4

Hyeon Chung (23) - Cuevas (30) 6-1 6-3

Fritz - Coric 2-6 7-6(6) 4-6

Carreno Busta (11) - Anderson (7) 6-4 3-6 6-7(6)

Lopez (28) - Querrey (18) 3-6 4-6

Baghdatis (Q) - Raonic (32) walkover

Del Potro (6) - L. Mayer 3-6 7-6(2) 6-3

Herbert - Kohlschreiber (31) 4-6 6-7(1)