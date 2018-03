WTA - Indian Wells 2018: il programma femminile di giovedì

Ultimi due quarti, a livello femminile, sui campi di Indian Wells. Alle 19, ora italiana, apertura con Kerber e Kasatkina. Incontro atteso, due giocatrici nel pieno della forma. Impressionante la continuità della teutonica - tre sconfitte nel 2018 e un titolo, a Sydney - reduce da tre partite di livello con Makarova - affermazione in tre - Vesnina e Garcia. Sette vittorie nelle ultime otto per la russa, battuta sola dalla Svitolina in finale a Dubai. Siniakova, Stephens e soprattutto Wozniacki, questo il biglietto da visita di Daria Kasatkina. Si fa preferire la Kerber, ma il pronostico è aperto. Rivalità in equilibrio, due vittorie per parte. Tre contese nel 2017, W russa a Sydney e Doha, parziale riscatto tedesco a Tokyo.

Nella notte, Venus Williams incrocia la racchetta con Carla Suarez. Dopo il trionfo con la sorella Serena, dettato come detto dalla condizione in divenire della neo-mamma, conferma di qualità con la Sevastova. Venere deve ora disinnescare la Suarez, abile a sciogliere l'interrogativo Svitolina e a prolungare così la permanenza al BNP Paribas Open - ottavi con Danielle Collins. Il primo match tra le due risale addirittura al 2009 - Australian Open. 5-3 Williams al momento, favorevoli all'americana gli ultimi tre confronti. Lo scorso anno, all'US Open, sigillo al terzo per la 37enne di Lynwood.

STADIUM 1 Starts At 11:00 Am

QF (10) Angelique Kerber VS (20) Daria Kasatkina

Not Before 5:00 Pm

QF (8) Venus Williams VS (27) Carla Suárez Navarro