ATP - Indian Wells 2018, il programma maschile di venerdì

Il tabellone maschile si allinea a livello di semifinale. Quest'oggi sono in programma gli ultimi due quarti. Alle 20, ora italiana, scontro tra bombardieri, Sam Querrey incrocia la racchetta con Milos Raonic. Precedenti in equilibrio, due vittorie per parte, ultima tornata a Wimbledon nel 2016. Al turno precedente, bella affermazione per l'americano con Feliciano Lopez, un punto di continuità dopo la finale conseguita a New York - KO con Anderson. Raonic è sì ai quarti, ma deve ancora sciogliere diversi interrogativi sul suo reale stato di forma. Qualche rischio con Sousa, poi il forfait di Baghdatis a spalancare le porte al canadese. 2018 in chiaroscuro, 1T a Brisbane e Melbourne, 2T a Delray Beach, poco per un tennista di livello.

Juan Martin Del Potro è per molti l'anti-Federer, in virtù dei risultati di stagione e dell'attuale momento. Otto vittorie consecutive - titolo ad Acapulco prima dello sbarco a Indian Wells - e uno stato psico-fisico invidiabile. Tre set per arginare Leo Mayer e approdare ai quarti, ora scoglio teutonico. Kohlschreiber - nel suo percorso il sigillo con Cilic - punta a stoppare il sudamericano. Il primo match tra i due risale addirittura al 2009 - Cincinnati. Nel complesso sono otto i precedenti, Del Potro guida 6-2, ma Kohlschreiber ha dalla sua le ultime due sfide - Monaco e Stoccarda nel 2016.

STADIUM 1 Starts At 12:00 Noon

QF (18) Sam Querrey VS (32) Milos Raonic

Not Before 2:00 Pm

QF (6) Juan Martin Del Potro VS (31) Philipp Kohlschreiber