WTA - Indian Wells 2018: il programma delle semifinali femminili

A Indian Wells, sono in programma - non prima delle 19 ora locale, le 3 in Italia - le semifinali del torneo femminile. Due veterane, Williams e Halep, al cospetto di due protagoniste annunciate per gli anni a venire. Venus apre le danze con Daria Kasatkina. Due i precedenti, entrambi nel 2016. Ad Auckland, 63 al terzo Kasatkina, a Wimbledon 10-8 al terzo per la Williams. Un cammino simile per le due, quattro vittorie sempre in due set. Per l'americana, l'incrocio nobile con la sorella Serena al terzo turno. Scogli importanti fin dall'alba della competizione per la Kasatkina, costretta a piegare in serie Siniakova, Stephens, Wozniacki e per ultima Angelique Kerber, letteralmente spazzata via - 60 62. La Kasatkina è in un ottimo momento, vanta infatti la finale di Dubai - KO con la Svitolina, ma affermazioni con Radwanska, Konta, Vesnina e Muguruza - e in precedenza la semifinale di San Pietroburgo, disco rosso con la Mladenovic. Discorso diverso per la Williams. Dopo le premature eliminazioni a Sydney e all'Australian Open, il ritorno in quota al BNP Paribas Open.

Simona Halep trova oltre la rete Naomi Osaka. Qui i precedenti sono tre, tutti favorevoli alla rumena. A Melbourne, 63 62. Il pronostico pende quindi verso la n.1, ma il discorso, per quanto mostrato dalla nipponica, non è certo chiuso. Si tratta del primo esame probante per la Halep, fin qui favorita da accoppiamenti morbidi e non sempre sul pezzo con la Martic - W in 3. La nativa di Constanta vanta in bacheca il titolo di Shenzhen e ovviamente la finale dell'Australian Open, a Doha ritiro prima della semifinale con la Muguruza. In crescita la Osaka, brava a raggiungere i quarti a Dubai - stop con la Svitolina - e a rubare la scena a Indian Wells. Cinque vittorie, l'esordio con la Sharapova per manifestare una candidatura. Recita ultima con la Pliskova, non intende alzare bandiera bianca.

STADIUM 1 Starts At 12:00 Noon

Not Before 7:00 Pm

SF (8) Venus Williams VS (20) Daria Kasatkina

SF (1) Simona Halep VS Naomi Osaka