Atp Indian Wells, Del Potro rimonta Kohlschreiber e raggiunge Raonic in semifinale

Nella parte bassa del tabellone di Indian Wells sono Juan Martin Del Potro, testa di serie numero sei, e Milos Raonic, trentadue, ad avanzare fino alla semifinale odierna. Il giocatore argentino conferma il suo buon momento di forma (recente vittoria nel torneo Atp 500 di Acapulco) anche nel primo Master 1000 stagionale, in corso di svoglimento sul cemento californiano, battendo in rimonta il tedesco Philipp Kohlschreiber, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4, mentre il giocatore canadese fa sua la sfida tra bombardieri con l'americano Sam Querrey, sconfitto al terzo set (7-5 2-6 6-3). Del Potro e Raonic si incontreranno oggi nella seconda semifinale del torneo: nei precedenti, il canadese conduce 2-1.

Il primo quarto di finale di giornata vede contrapposti Sam Querrey e Milos Raonic. Sfida tra grandi battitori, che lasciano poco allo spettacolo, ma si concentrano sul servizio e sui colpi di inizio gioco. Il canadese inizia contratto, lasciando per strada un break nel primo game, con un brutto dritto sparacchiato fuori che consente all'americano di fare corsa di testa, senza concedere palle del controbreak, fino al 5-3. Si scambia pochissimo, con entrambi i giocatori che cercano il vincente dopo il servizio e si avvicinano a rete per chiudere il punto. Sul 5-3 e servizio Raonic, Querrey si ritrova 0-30, ma viene ricacciato indietro dal canadese, che si salva e nel game successivo pareggia i conti sul cinque pari, approfittando di un passaggio a vuoto del rivale. Momento di sbandamento che si prolunga per l'americano, che nel dodicesimo game va sotto 0-40, annulla due set point ma viene infine freddato da una risposta vincente di rovescio di Raonic, che si aggiudica così il parziale per 7-5. Nel secondo set è il canadese a perdere la bussola, concedendo a zero un suo turno di battuta nel terzo game: è l'occasione che Querrey attendeva per rientrare in partita. L'americano tiene i suoi turni di servizio, approfitta di un doppio fallo dell'avversario su un'altra palla break nel settimo game e sale così 5-2, per chiudere in scioltezza nel gioco successivo. Si va dunque al terzo, dove i servizi scandiscono il punteggio e l'equilibrio regna sovrano. Almeno fino al 4-3 quando, con Querrey alla battuta, l'americano pasticcia, concede una palla break al canadese, che la sfrutta alla grande con una risposta vincente di dritto Nell'ultimo game lo statunitense ha tre chances del controbreak, tutte annullate dalla prima di Raonic, che chiude poi con un dritto vincente che gli vale la semifinale.

Querrey (18) - Raonic (32) 5-7 6-2 3-6

Inizia contratto anche Juan Martin Del Potro nel suo quarto di finale contro Philipp Kohlschreiber. L'argentino si vede annullare due palle break nel terzo game (splendidi altrettanti rovesci lungolinea del tedesco) ed è poi lui a cedere alla frustrazione nel gioco successivo. Kohlschreiber sale dunque 3-1, ma non è in grado di confermare il vantaggio, regalando immediatamente il controbreak. Un Del Potro in confusione non riesce a trovare continuità: un altro turno di battuta viene perso sul 3-4, con il tedesco che pesca una gran risposta di dritto e va a servire per il primo set. A fatica Kohlschreiber chiude i conti per 6-3, contro un avversario scarico, che però ha il merito di resettare e di far valere la sua potenza nel parziale successivo, in cui il tedesco resiste fino al 3-3. Qui il gigante di Tandil si toglie dalle secche grazie alla prima di servizio, e nell'ottavo gioco sfonda di rimbalzo, mandando l'avversario fuori giri. E' il break che indirizza il secondo set, perchè Del Potro va a servire sul 5-3 e, nonostante qualche patema (break point annullato al termine di un lungo scambio da fondo), pareggia la partita allungandola al terzo. Nel terzo game Kohlschreiber annulla tre palle break, ma l'inerzia è dalla parte dell'argentino, che accelera ulteriormente e mette la testa avanti poco dopo, salendo 3-2 e resistendo al tentativo di rimonta del tedesco (che a sua volta non sfrutta palle del controbreak). Ogni turno di battuta è serrato, ma a spuntarla alla fine è Del Potro, che mette sul piatto servizio e dritto, per chiudere infine a zero nel game che lo conduce dritto in semifinale dopo oltre due ore di tennis.

Del Potro (6) - Kohlschreiber (31) 3-6 6-3 6-4