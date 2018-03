Indian Wells 2018 - Atto finale: Federer - Del Potro

Il categorico rifiuto della sconfitta. Roger Federer prende per i capelli partita e torneo, disinnesca di classe Borna Coric, firma l'ennesima finale al BNP Paribas Open. Gli interrogativi, sul campo n.1, sono molteplici, lo svizzero, nervoso, non trova le coordinate, sbatte sulla compattezza del più giovane rivale, scivola su errori e sbavature. Accarezza il baratro, prima di risorgere. Questa sera, al termine della finale femminile, Federer ha l'occasione per ingigantire la sua leggenda, per ritoccare il numero di 1000 vinti in carriera. Sulla sua strada, Juan Martin Del Potro, per molti l'avversario n.1 fin dall'alba della competizione.

Partita n.25 tra i due, Federer guida 18-6. Quattro incroci nel solo 2017, 3-1 Federer, ma quell'uno di Delpo è di straordinario peso specifico. Assolo in quattro set a Flushing Meadows. I sigilli di Roger a Miami e poi sul finire dell'annata tennistica a Shanghai e Basilea. Due vittorie, le ultime, di carattere, di ritorno. Tre set per intorpidire il braccio armato di Del Potro, per arrestare la potenza di fuoco del sudamericano.

Federer si presenta, come abbiamo più volte ricordato, da imbattuto. 17-0, mai in carriera un'uscita dai blocchi di questa portata. Ad oscurare parzialmente i numeri, la fatica palesata con Coric, un naturale "indolenzimento", scorie dettate dal tempo. Uno spicchio di umanità nel mondo del campione eterno. Dal 17-0 di stampo elvetico al 10-0 argentino. Del Potro non perde dal secondo turno di Delray Beach - KO con Tiafoe - vanta un titolo, ad Acapulco, e una finale, ad Auckland. Solo tre battute d'arresto nel suo 2018. Oltre al citato match con Tiafoe, la resa ad Auckland con Bautista e il tonfo di Melbourne con Berdych.

Il pronostico, per storia e recente passato, pende dalla parte di Federer, ma è una partita aperta più soluzioni. Del Potro deve incidere in risposta, eliminare ogni possibile compromesso. Caccia al vincente, un assalto ragionato per impedire a Federer di entrare nell'incontro. Può essere lo snodo della contesa, il punto di rottura.

Il programma

STADIUM 1 Starts At 11:00 Am / WTA - SINGLES FINAL (Italia +8)

F Naomi Osaka VS (20) Daria Kasatkina

Not Before 1:00 Pm / ATP - SINGLES FINAL

F (1) Roger Federer VS (6) Juan Martin Del Potro