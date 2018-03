Atp Indian Wells, Del Potro demolisce Raonic

E' Juan Martin Del Potro il secondo finalista del Master 1000 di Indian Wells, primo torneo di questa categoria che si disputa sul cemento della California. Dopo aver faticato in quarti contro il tedesco Philipp Kohlschreiber, il giocatore argentino si è sbarazzato senza patemi del canadese Milos Raonic, battuto con il punteggio di 6-3 6-2. DelPo accede così alla finale dell'appuntamento a stelle e strisce, pronto ad affrontare stasera Roger Federer, numero uno al mondo, sopravvissuto al suo match contro Borna Coric.

Nella seconda semifinale di Indian Wells 2018 si fronteggiano Milos Raonic e Juan Martin Del Potro. Inizio aggressivo del canadese, che fa valere il servizio e prova a cercare la via della rete nei turni di risposta. Ma già nel terzo game Raonic incappa in un grave passaggio a vuoto, ritrovandosi sotto 0-40: l'argentino non perdona, ottenendo il break con un bel vincente di dritto. In una partita in cui si scambia pochissimo, il gigante di Tandil non soffre la mancanza di ritmo, anzi approfitta di un altro pasticcio di Raonic per volare sul 4-1 con doppio break (volée non impossibile affondata in rete dal canadese). Il numero sei del seeding concede pochissimo al servizio, anche perchè l'avversario è lento e impacciato, in difficoltà dopo una settimana zeppa di partite al rientro dall'ennesimo infortunio. Il primo set va così in archivio con il punteggio di 6-2 in favore di Del Potro, particolarmente centrato al servizio e con il dritto a sventaglio.

Nel parziale successivo Raonic prova a scuotersi, staccandosi dalla linea di fondo e provando diverse sortite a rete, che lo espongono ai passanti dell'avversario ma che gli consentono anche di mettere in mostra un paio di buone conclusioni di volo. Ma nel terzo game due errori non forzati e un doppio fallo mandano nuovamente avanti di un break l'argentino, che non ha bisogno di molto per fare corsa di testa. Un Raonic sfiduciato viene travolto da Del Potro, che trova passanti vincenti, si inventa un gran lob di rovescio per poi chiudere di dritto, volando in scioltezza sul 3-1. La semifinale è dunque indirizzata: l'argentino trova passanti in sequenza, il canadese si affida al servizio, ma non ha mai la possibilità di avvicinarsi al controbreak. Si giunge così sul 5-3 in favore di Del Potro, con Raonic alla battuta: è l'ultimo game della sfida, perchè la testa di serie numero trentadue si ritrova nuovamente sotto 15-40 (altro passante dell'argentino e dritto vincente), per sotterrare infine un facile rovescio lungolinea e arrendersi dopo poco più di un'ora di gioco. E' finale per Del Potro, imbattuto nella sua trasferta americana (dieci vittorie consecutive), in cui si è già aggiudicato l'Atp 500 di Acapulco.

Raonic (32) - Del Potro (6) 2-6 3-6