WTA - Miami Open, il tabellone femminile: l'analisi della parte alta

Simona Halep - prima giocatrice del mondo e prima testa di serie - guida il tabellone femminile a Miami. La rumena, semifinalista a Indian Wells, KO con la Osaka, poi regina, scruta un orizzonte favorevole. Poche insidie riserva l'esordio, al 2T, con la Royg o una tennista proveniente dalle qualificazioni. A seguire Agnieszka Radwanska, talento intorpidito da mese difficili. Il torneo si accende alla quarta tornata, sulla carta Halep - Keys. Cenni di risveglio a Melbourne per l'americana - quarti di finale - scivolone a Indian Wells, fatale l'apertura con la Collins. Questa è una porzione particolarmente interessante, perché la Keys, prima di raggiungere la Halep, deve affrontare Bellis o Azarenka - ritorno al BNP Paribas Open e 2T con la Stephens - poi Sevastova.

L'incrocio ai quarti, per la Halep, è con Karolina Pliskova, in cerca di acuto in questo 2018. Non deve sottovalutare l'impegno con Makarova o Bacsinszky, terzo turno con la Cirstea. Prima del duello con la n.1, ecco Julia Goerges, come sempre variabile da considerare. La teutonica bussa alla competizione con Maria o Witthoeft - derby tedesco quindi - il passo successivo è con la Kuznetsova - tonfo con la Sabalenka a Indian Wells, naturale dopo il lungo stop.

Garbine Muguruza - finale a Doha e semi a Dubai, prima della prematura eliminazione con la Vickery a Indian Wells - attende Q.Wang o Anisimova, la Strycova è un buon banco di prova. Ottavi con la Stephens, pizzicata la scorsa settimana dalla Kasatkina. L'americana duella con Tsurenko o Tomljanovic - non un match facile - Rybarikova al terzo turno. Nel quarto della Muguruza, Caroline Garcia. Settima testa di serie, deve guardarsi dalla Suarez - 3T. La spagnola, in evidenza a IW, ha un bagaglio tecnico di livello alto. Suarez e poi Kerber, remake del recente confronto al BNP Paribas Open. Allora dominio assoluto della tedesca. Larsson o Siniakova per la Kerber, stop seguente con la Pavlyuchenkova.