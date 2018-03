WTA - Miami Open, il tabellone femminile: l'analisi della parte bassa

Google Plus

Jelena Ostapenko - sesta testa di serie - inaugura la seconda porzione del tabellone femminile. Non un momento particolarmente felice per la lettone, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque apparizioni. Dopo il bye d'esordio, trova Barthel o Babos. Campanello d'allarme al terzo turno, c'è Shuai Zhang oltre la rete. Contro-pronostico, possibile ottavo con Petra Kvitova - titolo a Doha e inatteso stop a IW con la Anisimova. La ceca non ha un percorso facile, al 3T pesca infatti la finalista del BNP Paribas Open, Daria Kasatkina.

Nel quarto della Ostapenko, Elina Svitolina. La caduta a Indian Wells con la Suarez non cancella l'ottimo impatto con il 2018. L'ucraina resta da considerare nel lotto delle favorite. Urna infausta, al 2T subito Serena Williams o Naomi Osaka. Campionessa di ritorno la prima - successi con Diyas e Bertens, prima del KO con la sorella Venus a IW - campionessa in ascesa la seconda - regina senza mezzi termini la scorsa settimana, epilogo senza storia con la Kasatkina. 3T con la Gavrilova, quarto con la Mladenovic, travolta da Q.Wang nel torneo in archivio.

Venus Williams - semifinale a Indian Wells, primo torneo di spessore nel 2018 - può assorbire le coordinate di campo grazie a un avvio soft, al 3T deve disinnescare la Bertens. Ottavi con Johanna Konta, fin qui in difetto. Quarti a Brisbane, poco altro nella stagione della britannica. La maggiore delle sorelle Williams scruta un ipotetico quarto con la Wozniacki. La danese, fermata dalla Kasatkina al BNP Paribas Open, duella con Puig o Stosur - carattere e forza, qualche rischio per la seconda testa di serie - prima di incrociare la Kontaveit. La Vandeweghe, poche partite nella corrente annata, resta un'incognita agli ottavi. L'americana, al precedente turno, lotta con la Vesnina - qui troviamo anche la nostra Giorgi, chiamata a battere la Vekic per confrontarsi poi con la russa.