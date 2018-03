ATP - Miami Open, qualificazioni: i risultati del secondo turno

Si completa il percorso di qualificazione a Miami, con risultati piuttosto interessanti. Kokkinakis, presente qui grazie a una wild card, infila la seconda vittoria e sbarca così nel main draw. L'australiano si impone sul nipponico Taro Daniel con doppio 75. Scivola invece Mirza Basic, piegato al tramonto di entrambi i parziali da Michael Mmoh. Millman travolge Escobedo, Dutra Silva impiega tre set per domare Polansky. L'incontro tra Berankis e Stakhovsky è in equilibrio per due set, il lituano trova poi strada libera. 60 e sigillo.

Filip Peliwo, fatale al nostro Berrettini, impatta contro Liam Broady. Il tie-break del secondo segna la fine della contesa. De Minaur, apprezzato in questo scorcio di stagione, controlla Bemelmans, Berlocq resta in partita con Fratangelo ma non riesce a ribaltare l'inerzia - 76 64 per l'americano. Da segnalare, infine, i successi di Bhambri, Norrie, King e Hemery.

Il quadro dei risultati

2nd Round Qualifying

Michael Mmoh Defeats (2) Mirza Basic 75 762

(3) John Millman Defeats (13) Ernesto Escobedo 61 62

(4) Rogerio Dutra Silva Defeats (21) Peter Polansky 63 675 64

(6) Ricardas Berankis Defeats (14) Sergiy Stakhovsky 36 63 60

(WC) Thanasi Kokkinakis Defeats (8) Taro Daniel 75 75

(9) Yuki Bhambri Defeats (19) WC Elias Ymer 75 62

(10) Cameron Norrie Defeats (WC) Patrick Kypson 675 63 61

(11) Bjorn Fratangelo Defeats (20) Carlos Berlocq 766 64

(23) Alex de Minaur Defeats (12) Ruben Bemelmans 64 63

Darian King Defeats (24) Mackenzie McDonald 26 64 64

Liam Broady Defeats Filip Peliwo 64 762

Calvin Hemery Defeats Denis Kudla 46 64 75