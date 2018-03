ATP Miami Open 2018, il programma maschile di mercoledì

Giornata di primo turno, al maschile, in quel di Miami. Si gioca su sei campi, il programma è piuttosto ricco. Al termine del confronto tra Harrison e Sousa, sul centrale, Herbert trova Fritz. Due tennisti in condizione, reduci da un ottimo cammino a Indian Wells - 4T. Primo duello in carriera. Nella sessione serale, Donaldson pesca Baghdatis. Da valutare la condizione del cipriota, dopo il ritiro al BNP Paribas Open prima del match con Milos Raonic. L'americano è invece reduce dal Challenger di Irving - 2T e stop con Kukushkin, poi vincitore del torneo.

Sul Grandstand, Sugita - sorpreso a Irving da Berrettini - sfida Haase, quarti a Rotterdam e prematura eliminazione con Jaziri a Dubai. Sul medesimo rettangolo, da seguire Zverev - Paire. Mischa approda a Miami dopo la battuta d'arresto a IW con Querrey. Sorte avversa anche per il transalpino, stoppato da Krueger. Un precedente in stagione, a Montpellier doppio 64 di stampo francese. Rifinisce il tutto la contesa tra Pella e Youzhny. Sull'uno, Simon - Ebden, ma anche lo scontro tra bombardieri tra Karlovic e Pospisil.

Qui il programma completo

Stadium Starts At 11:00 Am

1st Rd Ryan Harrison VS Joao Sousa

1st Rd Pierre-Hugues Herbert VS Taylor Fritz

Not Before 7:30 Pm

1st Rd Jared Donaldson VS (WC) Marcos Baghdatis

Grandstand Starts At 11:00 Am

1st Rd Yuichi Sugita VS Robin Haase

1st Rd (WC) Christopher Eubanks VS (Q) Michael Mmoh

1st Rd Mischa Zverev VS Benoit Paire

Not Before 5:00 Pm

1st Rd Guido Pella VS Mikhail Youzhny

Court 1 Starts At 11:00 Am

1st Rd Matthew Ebden VS Gilles Simon

1st Rd (Q) Cameron Norrie VS Nicolas Jarry

1st Rd Ivo Karlovic VS Vasek Pospisil

Court 2 Starts At 11:00 Am

1st Rd (WC) Mikael Ymer VS Jan-Lennard Struff

1st Rd (Q) Bjorn Fratangelo VS (Q) Liam Broady

Court 7 Starts At 11:00 Am

1st Rd Marton Fucsovics VS Maximilian Marterer

1st Rd (Q) John Millman VS Peter Gojowczyk

Court 8 Starts At 11:00 Am

1st Rd Jiri Vesely VS Lukas Lacko

1st Rd Jeremy Chardy VS (Q) Rogerio Dutra Silva