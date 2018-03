WTA Miami Open, si ferma la Vinci

Google Plus

Il percorso di Roberta Vinci si chiude al secondo turno di qualificazione. La tarantina, dopo l'ottimo approccio con la Vickery, non trova le giuste coordinate al cospetto della Golubic. 64 63, la svizzera si impone in due set.

Giornata carica di impegni, match di qualificazione si fondono con incontri di primo turno. La Anisimova spegne la Wang 62 al terzo, la Kanepi sfrutta il ritiro della McHale dopo quattro giochi - 3-1 per l'estone al momento dello stop. Ajla Tomljanovic si aggiudica una delle partite più divertenti. Oltre la rete Lesia Tsurenko, tennista di livello. La Tomljanovic rimedia a un avvio in difetto, sigilla il successo e si proietta al secondo turno, sfruttando al meglio la wild card. La Babos regola la Barthel, la Sakkari risolve nel parziale d'apertura l'interrogativo Krunic. Kateryna Bondarenko crolla al terzo con la Van Uytvanck, la Sasnovich replica a Kr.Pliskova. Bel successo della Flipkens con la Buzarnescu, la Larsson suda le proverbiali sette camicie per aver ragione della Siniakova.

Tornando invece al capitolo qualificazioni, occorre sottolineare alcune cose. Le prime tre teste di serie - Niculescu, Hercog, Vikhlyantseva - non steccano, la Peterson si mostra troppo solida per la Bouchard, la Dodin, dopo un set, alza bandiera bianca con la Riske, la Collins si conferma e supera la Cepelova.

Risultati