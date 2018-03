WTA - Miami Open 2018: Serena Williams - Naomi Osaka, occhio anche a Giorgi e Azarenka

Si completa, al femminile, il primo turno. Riflettori sul campo centrale, Serena Williams affronta Naomi Osaka. Regina a Indian Wells, epilogo senza storia con la Kasatkina, la giovane giapponese deve ribadire la sua ascesa nel secondo 1000 americano. Un esame di maturità al cospetto dell'ex n.1. Per Serena, il discorso è ovviamente diverso. Cerca lungo la via la miglior condizione. Cenni di risveglio con Diyas e Bertens, naturale stop con la sorella Venus. Deve mettere sul piatto esperienza e personalità per fermare il tornado nipponico. Non ci sono precedenti tra le due.

Sul medesimo rettangolo, in precedenza, Bellis - Azarenka. La stellina d'America - quarti a Doha nel 2018 - procede a strappi, cerca l'acuto. Nobile esordio, pesca la rediviva bielorussa, piegata di recente da problemi extra-campo. Al BNP Paribas Open, buon esordio con la Watson, KO con la Stephens. Pronostico difficile.

Sessione serale dedicata a Puig e Stosur. L'australiana guida 4-2 la rivalità, ultimi due appuntamenti favorevoli alla portoricana. All'Australian Open 2018, 64 al terzo Puig. Per entrambe, eliminazione al 2T a Indian Wells.

Sul Grandstand, il ritorno della Mattek, favorita da una wild card. Gioca con la Cornet - tre sconfitte consecutive, a IW disco rosso con la Zhuk. Due partite invece sull'uno. La Bacsinszky, non quella degli anni d'oro, incrocia la racchetta con la Makarova - 2T a IW, troppo superiore la Kerber. 4-1 Bacsinszky al momento, ma il precedente più vicino risale a Madrid 2016. Infine, Camila Giorgi. Buone cose nella corrente annata - semifinale a Sydney - poi i soliti problemi fisici. Il ritiro nelle qualificazioni di Dubai, riaccende i motori a Miami. Non impossibile l'ostacolo Vekic, occorre limitare gli errori.

Qui il programma completo

Stadium Starts At 11:00 Am

Not Before 3:00 Pm

1st Rd Catherine Bellis VS (WC) Victoria Azarenka

1st Rd (WC) Serena Williams VS Naomi Osaka

Not Before 9:00 Pm

1st Rd Monica Puig VS Samantha Stosur

Grandstand Starts At 11:00 Am

1st Rd (WC) Bethanie Mattek-Sands VS Alizé Cornet

Court 1 Starts At 11:00 Am

1st Rd Timea Bacsinszky VS Ekaterina Makarova

Not Before 5:00 Pm

1st Rd Camila Giorgi VS Donna Vekic

Court 2 Starts At 11:00 Am

1st Rd Magda Linette VS (Q) Alison Riske

1st Rd Veronica Cepede Royg VS (LL) Oceane Dodin

1st Rd Lauren Davis VS Petra Martic

Court 7 Starts At 11:00 Am

1st Rd Zarina Diyas VS Jennifer Brady

1st Rd (Q) Danielle Collins VS Irina-Camelia Begu

1st Rd Madison Brengle VS Aryna Sabalenka

Court 8 Starts At 11:00 Am

1st Rd (Q) Yafan Wang VS Marketa Vondrousova

1st Rd (Q) Natalia Vikhlyantseva VS (Q) Rebecca Peterson

1st Rd (Q) Andrea Petkovic VS (Q) Polona Hercog

Court 9 Starts At 11:00 Am

1st Rd Tatjana Maria VS Carina Witthoeft

1st Rd (Q) Monica Niculescu VS Yulia Putintseva

1st Rd (Q) Katie Boulter VS Su-Wei Hsieh

1st Rd Varvara Lepchenko VS (Q) Viktorija Golubic

1st Rd (Q) Stefanie Voegele VS (Q) Sofia Kenin