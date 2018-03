Atp Miami 2018, i risultati della prima giornata

Ha preso il via ieri - tra il tardo pomeriggio e la serata italiana - il secondo Master 1000 stagionale, che si disputa a Miami, sul cemento di Crandon Park, a pochi giorni dalla conclusione del torneo di Indian Wells. Il programma della prima giornata di tennis di Key Biscayne prevedeva lo svolgimento degli incontri di primo turno della parte bassa del tabellone. Nessuna testa di serie in campo, diversi outsider al proscenio. Tra i giocatori di casa, subito fuori il giovane Taylor Fritz, che si era ben comportato in California, messo k.o. dal francese Pierre-Hugues Herbert (prossimo avversario di Marin Cilic). Male anche Ryan Harrison, eliminato in due set dal portoghese Joao Sousa, mentre ha superato il turno Jared Donaldson, impostosi sul veterano cipriota Marcos Baghdatis. Fuori il qualificato Bjorn Fratangelo, sconfitto dal britannico Liam Broady, altro giocatore proveniente dalle qualificazioni, laddove il derby a stelle e strisce tra Michael Mmoh e Christopher Eubanks ha visto prevalere il primo, in rimonta al terzo.

Risultati in chiaroscuro anche per i tennisti francesi. Oltre a Herbert, avanzano Jeremy Chardy e Benoit Paire, che superano rispettivamente il tedesco Mischa Zverev e il qualificato brasiliano Rogerio Dutra Silva, mentre è subito fuori Gilles Simon, piegato al terzo dall'australiano Matthew Ebden. Un altro aussie, il qualificato John Millman rimonta il più quotato tedesco Peter Gojowczyk, tra gli eliminati a sorpresa della prima giornata, un po' come il croato Ivo Karlovic, steso in due tie-break dal canadese Vasek Pospisil. L'olandese Robin Haase piega il giapponese Yuichi Sugita e ora trova Del Potro sulla sua strada, mentre il cileno Nicola Jarry fa fuori il britannico Cameron Norrie. Bene il tedesco Maximilian Marterer, avanti in due set contro l'ungherese Marton Fucsovics, a differenza del connazionale Jan-Lennard Struff, arresosi al qualificato svedese Mikael Ymer. Da segnalare infine le vittorie del ceco Jiri Vesely, in due set sullo slovacco Lucas Lacko, e del russo Mikhail Youzhny, a colpi di tie-break sull'argentino Guido Pella. Oggi sono in programma gli altri incontri di primo turno, quelli della parte alta del tabellone. I risultati della prima giornata di Miami 2018:

Sugita - Haase 4-6 6-3 1-6

Millman (Q) - Gojowczyk 2-6 6-4 6-4

Fratangelo (Q) - Broady (Q) 6-7(5) 3-6

M. Zverev - Paire 6-1 1-6 2-6

Norrie (Q) - Jarry 6-7(3) 2-6

M. Ymer (WC) - Struff 3-6 7-5 6-1

Chardy - Dutra Silva (Q) 6-3 7-6(2)

Fucsovics - Marterer 4-6 4-6

Harrison - Sousa 6-7(4) 6-7(4)

Donaldson - Baghdatis (WC) 6-3 6-4

Ebden - Simon 6-3 6-7(2) 7-5

Eubanks (WC) - Mmoh (Q) 6-4 4-6 4-6

Vesely - Lacko 7-6(2) 6-3

Pella - Youzhny 6-7(3) 6-7(2)

Karlovic - Pospisil 6-7(4) 6-7(5)

Herbert - Fritz 7-6(4) 6-4