ATP - Miami Open 2018, il programma maschile di giovedì

Giovedì di primo turno per quel che concerne il circuito maschile. Sul centrale, due incontri a livello di singolare. Mayer affronta Young, nella notte italiana tocca a Frances Tiafoe, re a Delray - nel suo percorso, affermazioni pesanti con Del Potro e Chung. L'americano gioca con Kicker. Intrigante il programma del Grandstand. Denis Shapovalov pesca Troicki, subito fuori a Dubai e Indian Wells. Un precedente, lo scorso anno a Shanghai. W in tre per il serbo. Tennys Sandgren, quarti a Melbourne, incrocia la racchetta con Garcia Lopez, certo più vicino ad altro terreno, tra Johnson e Estrella Burgos è sfida d'esperienza. Istomin - Kecmanovic a rifinire il tutto.

Sull'uno, De Minaur, reduce dal labirinto di qualificazione e capace di spingersi fino alla finale a Sydney, duella con Nishioka, Tsitsipas, fermato da Thiem a IW, va al braccio di ferro con Medvedev - titolo nel citato torneo di Sydney. A Indian Wells, per il russo, 3T e KO con Carreno. Kokkinakis parte favorito con Hemery.

Ci preme sottolineare un ultimo match. Sul rettangolo n.8, l'unico azzurro di giornata. Thomas Fabbiano scruta Basilashvili. Non la prima volta in stagione, a Doha 64 63 per il georgiano. Da valutare la condizione di Basilashvili - ritiro in corso d'opera a IW con Sandgren. A Irving, invece, immediata dipartita per Fabbiano, battuto da Chrysochos.

Il programma completo

Stadium Starts At 11:00 Am (Italia +5)

1st Rd Leonardo Mayer VS Donald Young

Not Before 9:00 Pm

1st Rd Nicolas Kicker VS Frances Tiafoe

Grandstand Starts At 11:00 Am

1st Rd Denis Shapovalov VS Viktor Troicki

1st Rd Guillermo Garcia-Lopez VS Tennys Sandgren

1st Rd Steve Johnson VS Victor Estrella Burgos

1st Rd Denis Istomin VS (WC) Miomir Kecmanovic

Court 1 Starts At 11:00 Am

1st Rd (Q) Alex de Minaur VS (PR) Yoshihito Nishioka

1st Rd Stefanos Tsitsipas VS Daniil Medvedev

1st Rd (Q) Calvin Hemery VS (Q) Thanasi Kokkinakis

Court 2 Starts At 11:00 Am

1st Rd Evgeny Donskoy VS Aljaz Bedene

1st Rd Dusan Lajovic VS Horacio Zeballos

Court 7 Starts At 11:00 Am

1st Rd (WC) Nicola Kuhn VS (Q) Darian King

1st Rd (Q) Yuki Bhambri VS (LL) Mirza Basic

1st Rd Marius Copil VS Mikhail Kukushkin

Court 8 Starts At 11:00 Am

1st Rd Thomas Fabbiano VS Nikoloz Basilashvili

1st Rd (Q) Ricardas Berankis VS Radu Albot