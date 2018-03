WTA - Miami Open 2018: vola la Azarenka, Osaka batte Serena

Pensiero e azione, fiducia e sfrontatezza. Naomi Osaka è irriverente, sorriso d'inferno che inchioda una Williams ancora in cerca d'autore. Serve tempo, a Serena, per recuperare il suo tennis famelico, per trovare coordinate di successo. La regina di Indian Wells si impone in due, rinforzando la sua candidatura. Difficile, oggi, stoppare la corsa di Naomi, candidata a un futuro di gloria. 63 62, margine netto. Si aggrappa al torneo, invece, Vika Azarenka. Il ritorno al BNP Paribas Open, qui apre con il segno "+", triturando la speranza americana Catherine Bellis. Scambi di livello in apertura, scaramucce di qualità. La partita si risolve nella fase intermedia del primo set, è poi un monologo bielorusso. Pesante 60 per archiviare il confronto.

La Anisimova alza bandiera bianca e concede alla Muguruza il pass, Camila Giorgi, dopo una pausa di alcune settimane, torna ad impugnare la racchetta, ma il verdetto è negativo. La Giorgi sparacchia per diversi minuti, si accende a intermittenza nel secondo, il tramonto è croato. 60 75 Vekic. La Puig disinnesca la Stosur, bell'affermazione della Martic, in evidenza nel 2018, con Lauren Davis. Danielle Collins, piacevole conferma, travolge la Begu con doppio 61, la Cornet sorvola l'ostacolo Mattek. Da segnalare, infine, la W della Makarova al cospetto della Bacsinszky. 64 al terzo per la russa.

Il quadro completo dei risultati