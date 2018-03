WTA - Miami Open 2018, il programma femminile di giovedì

Angelique Kerber inaugura quest'oggi il programma femminile sul campo centrale. Scorcio di stagione di alto profilo, la tedesca rientra nel novero delle favorite. Apre con la Larsson, reduce da una bella affermazione al terzo con la Siniakova. Si ritrovano dopo sei anni, ultimo appuntamento a Madrid nel 2012 - W Kerber. Il rettangolo principale ospita anche la n.1. Simona Halep, fermata a IW dalla Osaka, trova la LL Dodin. KO con la Riske, ripescata e brava ad estromettere la Royg. Ajla Tomljanovic, talento e malasorte, osserva oltre la rete Sloane Stephens, inchiodata dalla Kasatkina al BNP Paribas Open. Tre partite in archivio, tutte favorevoli all'americana. Il pronostico non è chiuso. Infine, Azarenka - Keys. Per la bielorussa, secondo torneo dopo il rientro. Approccio nobile con la Bellis, ora la Keys, altra statura. Quarti a Melbourne, poche partite nella corrente annata, un'incognita.

Sull'uno, Karolina Pliskova, quinta testa di serie, prova a sfatare il tabù Makarova - 0/3 al momento - la Garcia attende la Riske, come detto proveniente dalle qualificazioni. Il campo n.2, ospita invece Radwanska e Kuznetsova. La polacca incrocia la racchetta con la belga Van Uytvanck, la russa deve sciogliere l'enigma Diyas. Pavlyuchenkova - Sasnovich e Cirstea - Hsieh sul 7, McHale - Strycova e Goerges - Witthoeft sull'8.

Ultimi appuntamenti, ben tre, sul 9. La Cornet - 1T con la Mattek - punta la Sevastova, la Suarez, estremamente positiva sul veloce nelle scorse settimane, parte favorita con Yafan Wang, nel mezzo Rybarikova - Niculescu.

Il programma completo

Stadium Starts At 11:00 Am

2nd Rd (10) Angelique Kerber VS Johanna Larsson

Not Before 3:00 Pm

2nd Rd (1) Simona Halep VS (LL) Oceane Dodin

2nd Rd (WC) Ajla Tomljanovic VS (13) Sloane Stephens

7:30 Pm

2nd Rd (WC) Victoria Azarenka VS (14) Madison Keys

Court 1 Starts At 11:00 Am

2nd Rd Ekaterina Makarova VS (5) Karolina Pliskova

2nd Rd (Q) Alison Riske VS (7) Caroline Garcia

Court 2 Starts At 11:00 Am

2nd Rd Alison Van Uytvanck VS (30) Agnieszka Radwanska

2nd Rd Zarina Diyas VS (18) Svetlana Kuznetsova

Court 7 Starts At 11:00 Am

2nd Rd Aliaksandra Sasnovich VS (23) Anastasia Pavlyuchenkova

2nd Rd (32) Sorana Cirstea VS Su-Wei Hsieh

Court 8 Starts At 11:00 Am

2nd Rd Christina Mchale VS (25) Barbora Strycova

2nd Rd (12) Julia Goerges VS Carina Witthoeft

Court 9 Starts At 11:00 Am

2nd Rd (20) Anastasija Sevastova VS Alizé Cornet

2nd Rd (17) Magdalena Rybarikova VS (Q) Monica Niculescu

2nd Rd (27) Carla Suárez Navarro VS (Q) Yafan Wang