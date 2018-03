ATP - Miami Open 2018, il programma maschile di venerdì

Giornata di secondo turno, al maschile, sui campi di Miami. Juan Martin Del Potro veste anche qui i panni di anti-Federer. Scorcio di stagione eccellente, il 1000 di Indian Wells in archivio. Dopo la finale con il divino di Basilea, piegato al prolungamento del terzo, l'argentino apre la sua campagna al Miami Open con Robin Haase. Tennis piacevole, bagaglio importante soprattutto su superficie rapida. Il bilancio dice 4-0 Delpo - incrocio in questo torneo nel 2017 - favorito anche oggi. Sul rettangolo principale, alza il sipario Marin Cilic, fuori subito a IW e chiamato a sciogliere qualche interrogativo. Trova Herbert, piegato a Chennai nella corrente annata. Novak Djokovic, in affanno con Taro Daniel al BNP Paribas Open, deve lanciare un segnale, a se stesso e al circuito. Affronta l'alterno Paire, reduce da una W in rimonta con M.Zverev.

Grandstand - Goffin, ritiro a Rotterdam nel corso della semifinale, riallaccia le scarpette per sfidare Sousa - 4-1 i precedenti - Nishikori pesca Millman. Duello di forza tra Isner e Vesely, Dimitrov - terza testa di serie, premature eliminazioni a Dubai e IW - punta Marterer. Sulla carta, un approccio soft.

Sul campo n.1, dopo il match tra Schwartzman e Jarry, tocca a Milos Raonic. Non è al meglio, appare impacciato, gioca con Ymer. L'atipico Feliciano scruta Donaldson. Da seguire, infine, due Next Gen. Chung è ormai una costante ad alto livello, va all'assalto sul 2 di Ebden. A. Rublev, sul 7, studia Pospisil. Stesso campo per Gasquet - Chardy.

Il programma completo

Stadium Starts At 11:00 Am

Not Before 1:00 Pm

2nd Rd Pierre-Hugues Herbert VS (2) Marin Cilic

2nd Rd Benoit Paire VS (9) Novak Djokovic

8:00 Pm

2nd Rd (5) Juan Martin Del Potro VS Robin Haase

Grandstand Starts At 11:00 Am

2nd Rd (7) David Goffin VS Joao Sousa

2nd Rd (Q) John Millman VS (26) Kei Nishikori

2nd Rd (14) John Isner VS Jiri Vesely

Not Before 5:00 Pm

2nd Rd Maximilian Marterer VS (3) Grigor Dimitrov

Court 1 Starts At 11:00 Am

2nd Rd (13) Diego Schwartzman VS Nicolas Jarry

2nd Rd (WC) Mikael Ymer VS (20) Milos Raonic

2nd Rd Jared Donaldson VS (25) Feliciano Lopez

Court 2 Starts At 11:00 Am

2nd Rd (Q) Michael Mmoh VS (12) Roberto Bautista Agut

2nd Rd (19) Hyeon Chung VS Matthew Ebden

Court 7 Starts At 11:00 Am

2nd Rd (30) Richard Gasquet VS Jeremy Chardy

2nd Rd (27) Andrey Rublev VS Vasek Pospisil

Court 8 Starts At 11:00 Am

2nd Rd (22) Filip Krajinovic VS (Q) Liam Broady

2nd Rd Mikhail Youzhny VS (23) Gilles Muller