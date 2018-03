Atp Miami 2018, i risultati della seconda giornata

La seconda giornata del Master 1000 di Miami, torneo in corso di svolgimento sul cemento della Florida, ha visto disputarsi gli ultimi incontri di primo turno, quelli della parte alta del tabellone. Subito eliminato l'italiano Thomas Fabbiano, k.o. al terzo con il georgiano Nikoloz Basilashvili: dopo aver dominato il primo set, l'azzurro è calato nel secondo, per poi cedere il passo megli ultimi games del parziale decisivo. Avvincente sfida tra il canadese Denis Shapovalov e il serbo Viktor Troicki: a spuntarla, al tie-break del terzo, è stato il più giovane dei due rivali, dopo aver rischiato l'harakiri ed essere stato sopra 5-1 nell'ultimo parziale. Per quanto riguarda i giovani, vittoria perentoria del russo Daniil Medvedev sul greco Stefanos Tsitsipas. Fuori il qualificato australiano Alex De Minaur, regolato in due set dal giapponese Yoshihito Nishioka, mentre avanza al secondo turno l'americano Frances Tiafoe, ok contro l'argentino Nicholas Kicker.

Proprio un giovane sarà il prossimo avversario di Roger Federer. Si tratta dell'australiano Thanasi Kokkinakis, che sta cercando di rientrare dopo un anno trascorso in infermeria, e che a Miami ha superato lo sbarramento delle qualificazioni per sbarazzarsi agevolmente del francese Calvin Hemery. Bene anche la wild card spagnola Nicola Kuhn, prossimo avversario di Fabio Fognini, che ha piegato in due set la resistenza di Darian King. In attesa di Del Potro, gli argentini si godono il veterano Leonardo Mayer, vincitore in rimonta sull'americano Donald Young, ma perdono per strada Horacio Zeballos, sconfitto dal serbo Dusan Lajovic. Anche gli statunitense non possono gioire pienamente: se Steve Johnson avanza contro il dominicano Victor Estrella Burgos, Tennys Sandgren viene eliminato in due tie-break dallo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez. Al secondo turno anche l'uzbeko Denis Istomin, che supera la wild card serba Miomir Kecmanovic, il russo Evgeny Donskoy, vincitore contro lo sloveno Aljaz Beden, il romeno Marius Copil, in due set contro il kazako Mikhail Kukushkin, il macedone Radu Albot, che la spunta al tie-break decisivo contro il lituano Ricardas Berankis, e il qualificato indiano Yuki Bhambri, che batte il lucky loser bosniaco Mirza Basic. I risultati:

Hemery (Q) - Kokkinakis (Q) 1-6 2-6

Garcia-Lopez - Sandgren 7-6(3) 7-6(6)

Johnson - Estrella Burgos 6-3 6-3

Istomin - Kecmnovic (WC) 7-5 6-4

De Minaur (Q) - Nishioka 2-6 4-6

Kicker - Tiafoe 3-6 6-7(4)

Copil - Kukushkin 7-6(2) 6-4

Basilashvili - Fabbiano 1-6 6-2 7-5

Tsitsipas - Medvedev 6-2 4-6 2-6

Lajovic - Zeballos 3-6 7-6(2) 6-4

Kuhn (WC) - King 7-6(4) 6-4

Berankis (Q) - Albot 1-6 6-4 6-7(4)

Shapovalov - Troicki 6-3 6-7(4) 7-6(6)

L. Mayer - Young 3-6 6-4 6-2

Bhambri (Q) - Basic (LL) 7-5 6-3