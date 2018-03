WTA - Miami Open 2018, il programma femminile di venerdì

Otto vittorie consecutive, il titolo a Indian Wells, il sigillo con Serena Williams qui a Miami. Il ciclone Osaka contagia il circuito femminile, travolge con forza e sorriso. Al secondo turno, la nipponica trova Elina Svitolina, quarta testa di serie, sorpresa dalla Suarez la scorsa settimana. Quattro precedenti, perfetto equilibrio. A Dubai, nella corrente stagione, 62 64 Svitolina. Non prima delle 17 - locali - scende in campo Venus Williams. A IW, il miglior torneo dell'anno, finale a un passo, KO con la Kasatkina. Affronta la Vikhlyantseva, reduce da due turni di qualificazione e dalla partita con la svedese Peterson. In sessione serale, Puig - Wozniacki. Nel 2017, successi della danese a Sydney e Doha.

Sul Grandstand, un solo incontro femminile. Petra Kvitova - titolo a Doha e prematura eliminazione a Indian Wells con la Anisimova - duella con la Sabalenka. In cerca di riscatto, sull'1, Konta e Ostapenko. La britannica attende la Flipkens, la lettone gioca con la Babos. Sul 2, CoCo Vandeweghe rischia con la lanciatissima Collins, la Mladenovic fronteggia una Martic in salute. Ultime battaglie sul 7 e sull'8: Vekic - Vesnina e Mertens - Pera sul primo, Gavrilova - Petkovic e Kasatkina - Kenin sul secondo.

Il programma

Stadium Starts At 11:00 Am

2nd Rd Naomi Osaka VS (4) Elina Svitolina

Not Before 5:00 Pm

2nd Rd (8) Venus Williams VS (Q) Natalia Vikhlyantseva

Not Before 9:30 Pm

2nd Rd Monica Puig VS (2) Caroline Wozniacki

Grandstand Starts At 11:00 Am

2nd Rd Aryna Sabalenka VS (9) Petra Kvitova

Court 1 Starts At 11:00 Am

2nd Rd Kirsten Flipkens VS (11) Johanna Konta

2nd Rd (6) Jelena Ostapenko VS Timea Babos

Court 2 Starts At 11:00 Am

2nd Rd (16) CoCo Vandeweghe VS (Q) Danielle Collins

2nd Rd (15) Kristina Mladenovic VS Petra Martic

Court 7 Starts At 11:00 Am

2nd Rd Donna Vekic VS (24) Elena Vesnina

2nd Rd (22) Elise Mertens VS (WC) Bernarda Pera

Court 8 Starts At 11:00 Am

2nd Rd (26) Daria Gavrilova VS (Q) Andrea Petkovic

2nd Rd (19) Daria Kasatkina VS (Q) Sofia Kenin