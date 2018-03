ATP - Miami Open 2018, il programma maschile di sabato: debutta Federer, c'è Fognini

Nobile programma sul campo centrale di Miami. L'esordio del Re, battuto a Indian Wells, per la prima volta in stagione, da Juan Martin Del Potro. Campanello d'allarme in semifinale, un Federer maldestro, impreciso, a un passo dal KO con Coric. Fantasmi di nuovo vivi al tramonto dell'ultimo atto, prolungamento in difetto, gioia Del Potro. Si ripresenta, Federer, a Miami. Difende il titolo conseguito lo scorso anno, parte con Kokkinakis, talento d'Australia piegato da infortuni di importante entità. Due turni di qualificazione, a seguire la W con Hemery per guadagnarsi Roger. Partita per puristi del gioco.

In precedenza, A.Zverev. In costante altalena, un'oscillazione perenne tra paradiso ed inferno. Tonfo con J.Sousa a IW, dubbi sull'attuale tenuta del teutonico, annunciato da molti come futuro dominatore. Pesca il Next Gen Medvedev. Due precedenti, entrambi favorevoli a Zverev. Attenzione a possibili sorprese. Da valutare, inoltre, la condizione di Kyrgios. Titolo a Brisbane, quarto turno all'Australian Open, poi i soliti problemi fisici. Impugna la racchetta, è una scheggia impazzita. Lajovic non sembra sullo stesso livello.

Sul Grandstand, Berdych attende Nishioka, Querrey e Sock godono dei favori del pronostico con Albot e Bhambri. Shapovalov, sull'uno, duella con Dzumhur, Tiafoe con Edmund. Epilogo, su questo campo, con Anderson - signore a New York, in finale ad Acapulco, bruciato da Coric al BNP Paribas Open. Ostacolo Basilashvili per il sudafricano.

Traccia d'azzurro sul 2. Fabio Fognini - porzione in rosso di alto profilo, scivolone a IW con Chardy - non deve distrarsi con la wild card Kuhn. Ha margine l'azzurro, il bagaglio tecnico è nettamente superiore. Il rettangolo ospita anche gli spagnoli Ferrer e Verdasco. David punta Donskoy, derby con Garcia Lopez per Verdasco. Mannarino - Johnson a rifinire il programma.

Infine, tre partite sul 3. Coric, protagonista di recente, scende in campo con L.Mayer, Khachanov - Copil e Istomin - Carreno Busta a completare il quadro.

Stadium Starts At 11:00 Am

2nd Rd (4) Alexander Zverev VS Daniil Medvedev

2nd Rd (1) Roger Federer VS (Q) Thanasi Kokkinakis

Not Before 8:00 Pm

2nd Rd (17) Nick Kyrgios VS Dusan Lajovic

Grandstand Starts At 11:00 Am

2nd Rd (10) Tomas Berdych VS (PR) Yoshihito Nishioka

2nd Rd (11) Sam Querrey VS Radu Albot

Not Before 5:00 Pm

2nd Rd (Q) Yuki Bhambri VS (8) Jack Sock

Court 1 Starts At 11:00 Am

2nd Rd Denis Shapovalov VS (24) Damir Dzumhur

2nd Rd Frances Tiafoe VS (21) Kyle Edmund

2nd Rd Nikoloz Basilashvili VS (6) Kevin Anderson

Court 2 Starts At 11:00 Am

2nd Rd Evgeny Donskoy VS (28) David Ferrer

2nd Rd Guillermo Garcia-Lopez VS (31) Fernando Verdasco

2nd Rd (WC) Nicola Kuhn VS (15) Fabio Fognini

2nd Rd (18) Adrian Mannarino VS Steve Johnson

Court 7 Starts At 11:00 Am

2nd Rd (29) Borna Coric VS Leonardo Mayer

2nd Rd (32) Karen Khachanov VS Marius Copil

2nd Rd Denis Istomin VS (16) Pablo Carreno Busta