Atp Miami, Djokovic già fuori. Vincono al terzo Dimitrov e Del Potro

Novak Djokovic è ancora lontanissimo dalla miglior condizione. Il campione serbo, reduce da un'operazione al gomito e da diversi mesi di inattività, è incappato ieri nella seconda eliminazione consecutiva al primo turno di un torneo Master 1000. Dopo Indian Wells, anche Miami è stata fatale a Nole, sconfitto in due set dal francese Benoit Paire. Tra i giocatori al rientro da un infortunio, male anche David Goffin, testa di serie numero sette di Key Biscayne: il belga, in condizioni precarie, ha racimolato solo un game contro il portoghese Joao Sousa. Avanza invece al primo turno il giapponese Kei Nishikori, che a fatica si sbarazza al terzo set dell'australiano John Millman. In uno dei match più attesi della giornata, l'argentino Juan Martin Del Potro, vincitore a Indian Wells, l'ha spuntata al terzo contro l'olandese Robin Haase. Vittoria in rimonta per la testa di serie numero tre, il bulgaro Grigor Dimitrov, che ha regolato il tedesco Maximilian Marterer.

Non sbaglia Marin Cilic: il croato, numero due del seeding del tabellone di Crandon Park, ha piegato il francese Pierre-Hugues Herbert con lo score di 6-3 7-5. Tra le teste di serie, fanno notizia le eliminazioni degli spagnoli Roberto Bautista Agut, numero dodici, k.o. al terzo contro il qualificato americano Michael Mmoh, e Feliciano Lopez, regolato in due parziali da un altro statunitense, Jared Donaldson. Ancora fuori al primo turno il giovane russo Andrey Rublev, numero ventisette, sorpreso dal canadese Vasek Pospisil. Deludono anche il lussemburghese Gilles Muller, battuto in rimonta dal veterano Mikhail Youzhny, e il francese Richard Gasquet, k.o. nel derby tutto transalpino contro il connazionale Jeremy Chardy. Iniziano con il piede giusto l'argentino Diego Schwartzman, a valanga sul cileno Nicolas Jarry, e il sudcoreano Hyeon Chung, che si sbarazza in due set dell'australiano Matthew Ebden. Si impone al terzo l'americano John Isner, contro il ceco Jiry Vesely, mentre si qualifica con relativo agio il canadese Milos Raonic, semifinalista a Indian Wells, battendo in due set lo svedese Mikael Ymer. Al terzo turno anche il serbo Filip Krajinovic, in scioltezza sul qualificato britannico Liam Broady. I risultati:

Del Potro (5) - Haase 6-4 5-7 6-2

Millman (Q) - Nishikori (26) 6-7(4) 6-4 3-6

Krajinovic (22) - Broady (Q) 6-3 6-2

Paire - Djokovic (9) 6-3 6-4

Schwartzman (13) - Jarry 6-3 6-1

M. Ymer (WC) - Raonic (20) 3-6 3-6

Gasquet (30) - Chardy 5-7 1-6

Marterer - Dimitrov (3) 6-4 2-6 1-6

Goffin (7) - Sousa 0-6 1-6

Donaldson - Lopez (25) 6-4 6-2

Hyeon Chung (19) - Ebden 6-3 7-5

Mmoh (Q) - Bautista Agut (12) 7-6(4) 2-6 6-4

Isner (14) - Vesely 7-6(3) 1-6 6-3

Youzhny - Muller (23) 4-6 6-4 6-2

Rublev (27) - Pospisil 6-7(5) 4-6

Herbert - Cilic (2) 5-7 3-6