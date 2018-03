WTA - Miami Open 2018, il programma femminile di sabato

Simona Halep inaugura, al femminile, la giornata dedicata al terzo turno. La rumena, prima testa di serie, affronta per l'undicesima volta in carriera Agnieszka Radwanska. Bilancio in perfetto equilibrio, ultimo appuntamento a Cincinnati nel 2016 - 75 61 Halep. La nativa di Constanta deve sciogliere alcuni interrogativi, dopo l'alterno debutto con la Dodin. Parte comunque favorita al cospetto di una Radwanska in cerca d'autore da oltre un anno. Sempre sul centrale, la sfida tra Kerber e Pavlyuchenkova. La russa è in vantaggio di un'incollatura nel conto dei precedenti - 6-5 - ed è reduce da tre vittorie consecutive - tutte maturate nel 2017. Il campo dice però altro e la tedesca si fa preferire all'alba del confronto odierno. Cinque sconfitte, prima della W con la Sasnovich, per la Pavlyuchenkova. Ad ultimare il programma del rettangolo principale, Garbine Muguruza. Remake del match dello scorso anno con la McHale - allora 64 al terzo per la spagnola, favorita dai problemi fisici della Anisimova al secondo turno.

Sul Grandstand, Karolina Pliskova deve disinnescare la Hsieh, minaccia credibile. Doppio 75 alla Makarova, la ceca punta a porre il primo punto di un 2018 senza acuti. Sull'uno, Victoria Azarenka - seconda apparizione dopo quella della scorsa settimana a IW - cerca continuità. Sigillo d'avvio con la Bellis, replica con la Keys - ritiro di quest'ultima con Vika avanti un set e un break - trova la Sevastova, tennista di qualità. Sloane Stephens attende invece la Niculescu, proveniente addirittura dal labirinto di qualificazione.

Sul 2, Witthoeft - Diyas, sul 3 Wang - Riske.

Il programma

Stadium Starts At 11:00 Am

Not Before 1:00 Pm

3rd Rd (1) Simona Halep VS (30) Agnieszka Radwanska

Not Before 5:00 Pm

3rd Rd (10) Angelique Kerber VS (23) Anastasia Pavlyuchenkova

Not Before 9:30 Pm

3rd Rd (3) Garbiñe Muguruza VS Christina Mchale

Grandstand Starts At 11:00 Am

3rd Rd Su-Wei Hsieh VS (5) Karolina Pliskova

Court 1 Starts At 11:00 Am

3rd Rd (20) Anastasija Sevastova VS (WC) Victoria Azarenka

3rd Rd (Q) Monica Niculescu VS (13) Sloane Stephens

Court 2 Starts At 11:00 Am

3rd Rd Carina Witthoeft VS Zarina Diyas

Court 7 Starts At 11:00 Am

3rd Rd (Q) Yafan Wang VS (Q) Alison Riske