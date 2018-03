Legabasket - La dura legge dell'ex per la Reyer: McGee protagonista nella vittoria di Pistoia

Partita perfetta di Pistoia, che fa lo scalpo alla più quotata Reyer Venezia, trascinata da una mostruosa prestazione dell'ex orogranata, Tyrus McGee, autore di 29 punti con 5 triple su sei. Una vittoria fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre la Reyer perde il primato in classifica.

La Reyer Venezia scende in campo con il freno a mano tirato: ne approfitta Pistoia, che costruisce il proprio vantaggio con McGee, ex di giornata, letale dall'arco, mentre gli orogranata restano in scia con Watt. Arrancano i veneti, specialmente in difesa e incassano tre triple consecutive dall'angolo sinistro, di cui due di Della Rosa, che permette ai toscani di volare sul 24-11 a due minuti dalla prima sirena. McGee ci prende gusto e chiude il primo quarto con una bella schiacciata, che vale il 27-13 pistoiese alla prima sirena.

Nel secondo periodo, Watt è l’unico a trovare i punti e porta la Reyer sul -11, tuttavia è repentina la reazione dei biancorossi, con Ivanov e McGee, che rilanciano con un parziale di 10-3 per il 38-21 a metà quarto. Mian fa esplodere il PalaCarrara con una tripla da distanza siderale, firmando il +19 a due minuti dalla sirena (45-26). Venezia prova a riaggiustare il tiro e trova un break di 7-0 nei secondi finali, con De Nicolao, Daye e Tonut a suggellare il 45-33 alla pausa lunga.

L'intervallo permette a Pistoia di frenare l'inerzia veneta, con un impeccabile Ivanov, ben coadiuvato da McGee, autori del break di 10-3 per il +18 dei padroni di casa. Venezia è completamente in balia degli avversari, non riuscendo minimamente ad impensierirli, solo Daye prova a dare speranza ai suoi con la tripla del -13 ad una manciata di secondi dalla fine del quarto, con il punteggio di 70-57.

Peric e Daye provano a riaprire la partita con i canestri del -10, tuttavia Laquintana ridà linfa e ossigeno ai suoi con un canestro e fallo, convertendo il libero aggiuntivo. Daye è l'unico a scuotere i suoi, ma McGee è pronto a rovinare la festa dei lagunari, rispondendo colpo su colpo: Pistoia guida con undici punti di vantaggio a due minuti dalla sirena finale (82-71). Jenkins prova a fare uno scherzo ai suoi ex tifosi, piazzando due triple consecutive, che valgono il -5 ad un minuto e tredici (82-77), ma McGee è glaciale e ripaga con la stessa moneta, spegnendo le speranze della Reyer con la bomba del +8 a meno di un minuto. Ci riprova Peric con il -5, ma i liberi premiano la truppa casalinga, che chiude sul 93-83 finale.