ATP - Miami Open 2018, il programma maschile di domenica

L'uscita prematura di Roger Federer rivoluziona il tabellone maschile. Occasione ghiotta, soprattutto per Juan Martin Del Potro, capace di battere il campionissimo a IW e ora logico favorito. Tre set per domare Haase, appuntamento con Nishikori al terzo turno. Incrocio nobile, pende però un interrogativo sulle condizioni del nipponico, più volte limitato da problemi fisici. Partita pari lo scorso anno, assolo di Delpo a Roma, replica di Kei a Washington. La superficie sposta l'ago della bilancia, il momento pilota il pronostico verso l'argentino. Primo incontro maschile sul centrale, a seguire Chardy - Dimitrov. Riaccende i motori il bulgaro, opaco a Dubai e Indian Wells. Rimonta furiosa con Marterer, ora Chardy, bravo ad aggiudicarsi il derby con Gasquet. Sessione serale, invece, con Milos Raonic. La semifinale della scorsa settimana non scioglie la prognosi. Appare pesante il canadese, in ritardo di testa e gambe. Schwartzman, giocatore da terra abile ad adattarsi un po' ovunque, può tentare l'impresa, deve prolungare scambio e partita.

Sul Grandstand, Sousa punta Donaldson, Cilic - seconda testa di serie - gioca con Pospisil. Avvio solido con Herbert, sembra avere margine il croato. 2-0 il conto dei precedenti, all'Australian Open firma in quattro di Cilic. Isner - scorcio di stagione in chiaroscuro - può far valere il suo impeto con Youzhny. Sul campo n.1, ultimi rintocchi di tennis. Chung, piacevole costante, impatta sul qualificato Mmoh, Paire scruta Krajinovic.

Stadium Starts At 11:00 Am

Not Before 2:00 Pm

3rd Rd (5) Juan Martin Del Potro VS (26) Kei Nishikori

3rd Rd Jeremy Chardy VS (3) Grigor Dimitrov

Not Before 9:00 Pm

3rd Rd (13) Diego Schwartzman VS (20) Milos Raonic

Grandstand Starts At 11:00 Am

3rd Rd Joao Sousa VS Jared Donaldson

3rd Rd Vasek Pospisil VS (2) Marin Cilic

3rd Rd (14) John Isner VS Mikhail Youzhny

Court 1 Starts At 11:00 Am

3rd Rd (19) Hyeon Chung VS (Q) Michael Mmoh

3rd Rd (22) Filip Krajinovic VS Benoit Paire