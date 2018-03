WTA - Miami Open 2018, il programma femminile di domenica

A Miami, si completa il terzo turno per quel che riguarda il torneo femminile. Johanna Konta è la prima a scendere in campo sul centrale. Reduce dall'affermazione con la Flipkens, la britannica chiede strada a Elise Mertens, semifinalista all'Australian Open. Primo confronto tra le due, pronostico difficile. A seguire, Venus Williams. La fuoriclasse d'America incrocia la racchetta con Kiki Bertens. Penultimo atto a IW, apertura senza macchia con la Vikhlyantseva, Venere si fa preferire. Per la Bertens, sigillo al terzo con la Lepchenko ad interrompere una striscia negativa lunga quattro partite. Infine, Petra Kvitova. Alterna con la Sabalenka, deve guardarsi dalla sorpresa Kenin - qualificazioni e assolo con la Kasatkina al 2T.

Sul Grandstand, la regina di Parigi - Jelena Ostapenko. Convincente all'esordio, attende la Haddad Maia, dominante con la Zhang. Le due si affrontano per la seconda volta in carriera, W Ostapenko a Seoul lo scorso anno - in finale. Due match sull'1: la Puig duella con la Sakkari, la Svitolina trova la Gavrilova. Attenzione all'ucraina, capace di domare la Osaka e credibile carta per il titolo. Epilogo sul 3, anche qui due fermate. Martic - Barty è interessante incontro, la qualificata Collins - come detto in evidenza anche la scorsa settimana - va poi all'impatto con la Vekic.

Il programma

Stadium Starts At 11:00 Am

3rd Rd (22) Elise Mertens VS (11) Johanna Konta

3rd Rd (8) Venus Williams VS (29) Kiki Bertens

7:30 Pm

3rd Rd (Q) Sofia Kenin VS (9) Petra Kvitova

Grandstand Starts At 11:00 Am

3rd Rd (6) Jelena Ostapenko VS Beatriz Haddad Maia

Court 1 Starts At 11:00 Am

3rd Rd Maria Sakkari VS Monica Puig

3rd Rd (26) Daria Gavrilova VS (4) Elina Svitolina

Court 2 Starts At 11:00 Am

3rd Rd Petra Martic VS (21) Ashleigh Barty

3rd Rd (Q) Danielle Collins VS Donna Vekic