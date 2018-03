Atp Miami, non sbagliano Cilic e Del Potro. Out Dimitrov

Dopo l'eliminazione a sorpresa di Roger Federer, il Master 1000 di Miami ha ora come favorito principale Juan Martin Del Potro, già vincitore a Indian Wells otto giorni fa. L'argentino si è qualificato agevolmente per gli ottavi di finale, battendo un Kei Nishikori ancora convalescente e lontano dalla miglior condizione: doppo 6-2 in favore del gigante di Tandil, che domani affronterà Filip Krajinovic. Il serbo ha infatti regolato il discontinuo francese Benoit Paire, che nel turno precedente aveva a sua volta sconfitto Novak Djokovic. Ma la notizia di giornata è l'eliminazione di Grigor Dimitrov, testa di serie numero tre del torneo di Key Biscayne, battuto in due set (doppio 6-4) dal francese Jeremy Chardy. Continua il momento difficile del bulgaro, che già in California aveva deluso le aspettative. Bene invece il croato Marin Cilic, che fatica forse più del dovuto contro il canadese Vasek Pospisil, ma alla fine la spunta al termine di due set estremamente combattuti.

Prova di forza del sudcoreano Hyeon Chung, mina vagante della parte bassa del tabellone di Crandon Park, che concede solo due games al giovane qualificato americano Michael Mmoh. Chung, apparso in ottime condizioni di forma, ha ora dalla sua un ottavo di finale abbordabile contro Joao Sousa, il portoghese che ha eliminato ieri l'americano Jared Donaldson, in rimonta al terzo. Facile successo invece per un altro giocatore statunitense, il bombardiere John Isner, che non ha lasciato scampo al veterano russo Mikhail Youzhny. In sessione serale, successo del canadese Milos Raonic, semifinalista a Indian Wells, che ha fatto valere la sua potenza contro il piccolo argentino Diego Schwartzman, piegato con lo score di 7-6 6-3. Oggi in programma gli incontri di terzo turno della parte alta del tabellone: spicca la sfida tra Fabio Fognini e Nick Kyrgios. I risultati:

Del Potro (5) - Nishikori (26) 6-2 6-2

Krajinovic (22) - Paire 6-3 6-3

Schwartzman (13) - Raonic (20) 6-7(5) 3-6

Chardy - Dimitrov (3) 6-4 6-4

Sousa - Donaldson 1-6 6-3 6-4

Hyeon Chung (19) - Mmoh (Q) 6-1 6-1

Isner (14) - Youzhny 6-4 6-3

Pospisil - Cilic (2) 5-7 6-7(4)