ATP - Miami Open 2018, il programma maschile di martedì

Ottavi di finale a Miami. Il torneo maschile entra nel vivo, il programma odierno è piuttosto interessante. Marin Cilic, seconda testa di serie, è il primo a scendere in campo, sfida John Isner. Due colossi, servizio e rapida chiusura. Il croato, finalista a Melbourne, deve ritrovare smalto, la rivalità pende dalla sua parte. 7-2, un successo per parte lo scorso anno, W Cilic nel 2013 qui a Miami.

Del Potro, come più volte sottolineato, è il possibile favorito per la vittoria finale. Qualche patema contro Haase, normale amministrazione con un Nishikori a mezzo servizio. Krajinovic non pare ostacolo insormontabile. Primo confronto in carriera tra i due. A seguire, due Next Gen, Shapovalov e Coric. La superficie tende la mano al canadese, più esplosivo nei colpi. Coric sta maturando sul veloce, ha carattere, appare più solido. Deve prolungare la partita e cogliere le aperture di Shapovalov. Nella sessione serale, circoletto rosso per il duello tra Kyrgios e Zverev. Una costante lo scorso anno, quattro battaglie, tre vittorie per Kyrgios. Su questo terreno, quarti di finale 12 mesi fa, sigillo australiano. Affermazione in rimonta con Ferrer per Zverev, acuto con Fognini per Kyrgios. Quando si parla di Kyrgios, riflettori sulla condizione fisica. Dopo il forfait a IW, riparte dal corrente torneo, attenzione ad eventuali problemi.

Sul Grandstand, Chung, spesso poco considerato, ma ormai a pieno titolo nell'élite, attende Sousa, Raonic gioca invece con Chardy. Derby spagnolo tra Carreno Busta e Verdasco - abile a contenere il talento di ritorno Kokkinakis.

Il programma

Stadium Starts At 11:00 Am

4th Rd (14) John Isner VS (2) Marin Cilic

4th Rd (5) Juan Martin Del Potro VS (22) Filip Krajinovic

4th Rd Denis Shapovalov VS Borna Coric

Not Before 9:00 Pm

4th Rd Alexander Zverev VS (17) Nick Kyrgios

Grandstand Starts At 11:00 Am

4th Rd Joao Sousa VS (19) Hyeon Chung

4th Rd (20) Milos Raonic VS Jeremy Chardy

4th Rd (31) Fernando Verdasco VS (16) Pablo Carreno Busta