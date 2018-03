Atp Miami, Kyrgios elimina Fognini. Avanti Zverev

Niente da fare per Fabio Fognini sul cemento di Key Biscayne. Il giocatore italiano, impegnato nel turno turno del Master 1000 di Miami contro Nick Kyrgios, non è riuscito a sovvertire il pronostico contro il bad boy australiano, che ha dominato la sfida, vincendo con lo score di 6-3 6-3. In un tabellone apertissimo, Kyrgios risulta essere ora tra i favoriti della parte alta, che ha perso al secondo turno Roger Federer. Suo giustiziere, un altro australiano, Thanasi Kokkinakis. L'aussie di origini greche ha mancato la prova del nove, perdendo al tie-break del terzo set contro il mancino spagnolo Fernando Verdasco. Match estremamente equilibrato, che Kokkinakis ha visto scappar via nel gioco decisivo, dopo essere stato avanti 3-0. Si ferma la corsa del redivivo australiano, non quella di Alexander Zverev: il giovane tedesco non ha convinto neanche ieri, ma ha quantomeno avuto la forza di rimontare il veterano spagnolo David Ferrer. Spagna che sorride per Pablo Carreno Busta, testa di serie numero sedici, che approda agli ottavi (proprio contro il connazionale Verdasco), dopo aver piegato in due set l'americano Steve Johnson.

Giornata nera per gli Stati Uniti, che perdono altri due giocatori, Sam Querrey e Jack Sock. Il bombardiere californiano è stato infatti battuto per 7-5 al terzo dal giovane canadese Denis Shapovalov. Dopo aver vinto il primo parziale, Shapovalov è calato nel secondo, ha rischiato il crollo nel terzo, in cui ha infine recuperato e piazzato la zampata vincente. Sock, testa di serie numero otto, è incappato in un altro risultato deludente, sconfitto da Borna Coric, già semifinalista a Indian Wells. Il croato, che ha trovato ritmo sul cemento a stelle e strisce, ha vinto in rimonta: decisivo il tie-break del secondo set, che ha cambiato l'inerzia della partita e condotto a Coric verso la qualificazione agli ottavi di finale. Successo in rimonta anche del sudafricano Kevin Anderson, abile nel regolare il russo Karen Kachanov (quest'anno già vincitore a Marsiglia) dopo un avvio lento. Sospeso per oscurità al terzo il match tra il ceco Tomas Berdych e l'americano Frances Tiafoe. Oggi sono in programma tutti gli ottavi di finale del torneo, nella giornata più interessante dell'appuntamento di Crandon Park. I risultati:

Kokkinakis (Q) - Verdasco (31) 6-3 4-6 6-7(4)

Johnson - Carreno Busta (16) 4-6 4-6

Berdych (10) - Tiafoe 7-6(2) 2-6 4-5 sospeso per oscurità

Kachanov (32) - Anderson (6) 6-4 2-6 3-6

A. Zverev (4) - Ferrer (28) 2-6 6-2 6-4

Kyrgios (17) - Fognini (15) 6-3 6-3

Querrey (11) - Shapovalov 4-6 6-3 5-7

Coric (29) - Sock (8) 5-7 7-6(4) 6-3