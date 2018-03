WTA Miami - Cade Muguruza, avanti Kerber e Pliskova

Giro di boa a Key Biscane. Già tempo di ottavi per le tenniste in gonnella, che incrociano le racchette per cercare un posto al sole tra le prime otto e giocarsi - in volata, sgomitando - la corsa serrata verso il titolo finale. In campo tutte e 16, tra nomi altisonanti e meno. Da Kerber a Pliskova, passando per Muguruza e Radwanska. E Collins. Insomma, scorpacciata di tennis, senza contare il 3T maschile.

Occhi puntati sullo Stadium, scontro tra Garbine Muguruza e Sloane Stephens, detentrici rispettivamente dello slam londinese e newyorkese. Un unico precedente, risalente al 2015; sul veloce di Wuhan, perentorio 62 60 a favore dell'iberica. E' una Muguruza spenta, scarica, che fatica a tenere testa ad una Stephens lucidata per l'occasione e capace di acciuffare ogni opportunità concessale. Pioggia di break all'inizio, con ben 4 break su 5 game giocati, prima che la parità regni sovrana. Il colpo di coda ai vantaggi dell'8° game firmato Stephens permette alla statunitense di incamerare il primo parziale. L'iberica si scuote, tiene testa alla N°12 WTA, ma subisce il break nel 5° game, alla 4 opportunità concessa. Si riprende subito il maltolto, ma torna di nuovo nel baratro. E' lo scatto decisivo, Stephens conquista il match ed i quarti.

Pazzesca lotta sul campo 1 tra Angelique Kerber e Yafan Wang, qualificata in grado di giocare un torneo poderoso. Nessun precedente, primo incontro tra le due. Primo set lottato, appassionante, ma poco instabile. La giocatrice in risposta strappa sistematicamente il servizio a quella in battuta, creando un match borderline. Si va al porlungamento; qui domina la giocatrice cinese, 7-1. Nel secondo set c'è più equilibrio, ma solita lotta, con la Wang che sciorina regolarità. Si cammina sempre a braccetto, stavolta il tie-break lo vince la teutonica. Nel 3° e decisivo set, Kerber rimette le cose a posto, punendo il poco cinismo della sua avversaria. 6-3, e quarti di finale.

Match veloce quello tra Karolina Pliskova e Zarina Diyas. Un precedente, sull'erba di Birmingham, risalente al 2015. Domina il primo set la ceca, punendo l'avversaria e non lasciandole spazio. Pochi game nel 2° set prima del ritiro. Karolina affronterà una tra Radwanska ed Azarenka, probabile quarto di fuoco. ù

[5] Ka. Pliskova b. Z. Diyas 6-2 2-1 rit.

[10] A. Kerber b. [Q] Y. Wang 6-7(1) 7-6(5) 6-3

[13] S. Stephens b. [3] G. Muguruza 6-3 6-4