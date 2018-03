WTA Miami Open 2018 - Oggi i primi due quarti

Quarti di finale, per quel che concerne il circuito femminile, a Miami. Due le partite in programma quest'oggi, entrambe sul campo centrale. Si comincia non prima delle 18 con il match tra Sloane Stephens e Angelique Kerber. Esame di maturità per l'americana, regina all'ultimo US Open. Rendimento alterno da Flushing Meadows. Sei sconfitte consecutive, la svolta, parziale, ad Acapulco. Quarti e prime luci. A IW, stop con la Kasatkina, qui punto d'eccellenza con la Muguruza. Oltre la rete la Kerber, ritrovata. Titolo a Sydney, due semifinali - Australian Open e Dubai - una costante ad alto livello. Le accelerazioni della Stephens impattano contro la capacità della teutonica di ribaltare inerzia e scambio. I precedenti dicono Sloane - 3-1. L'appuntamento più recente in Canada nel 2017, 62 62 per la Stephens.

Nella sessione serale - notte quindi in Italia - spazio a Victoria Azarenka e Karolina Pliskova. Guida la rivalità la bielorussa, 2-1. A Indian Wells - nel 2016 - 62 al terzo Vika. Cerca l'acuto Karolina Pliskova, 2018 fin qui in chiaroscuro. Semifinale a Brisbane, poco altro. In tre occasioni fermata ai quarti, spesso in difetto, la ceca, al cospetto di giocatrici di prima fascia. La Azarenka resta ovviamente un'incognita, è al secondo torneo dopo la lunga assenza. Stephens fatale a IW, sembra in rapida ascesa. Bellis, Keys, Sevastova, Radwanska, queste le vittime di Victoria, capace di assorbire differenti interrogativi, di fermare tenniste di diversi principi. Pronostico difficile.

Il programma

Stadium Starts At 11:00 Am

Not Before 1:00 Pm

QF (13) Sloane Stephens VS (10) Angelique Kerber

7:30 Pm

QF Victoria Azarenka VS (5) Karolina Pliskova