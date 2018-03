Davis Cup, Italia vs Francia: le scelte dei due tecnici

Secondo impegno in Davis per l'Italia di Barazzutti. Dopo il successo per 3-1 sul Giappone, la nostra nazionale sfida la Francia campione in carica a Genova. Si gioca sulla terra rossa dal 6 all'8 aprile. Noti i nomi dei protagonisti, il pacchetto azzurro è al completo. Fabio Fognini è alla testa di un gruppo di valore, con l'interessante novità rappresentata da Matteo Berrettini - titolo a Bergamo, finale nel challenger di Irving e nel mezzo bella apparizione a IW (match pari con Medvedev). Si riparte, come detto, da Fognini. Approccio di spessore con la corrente stagione, sigillo a San Paolo, ottime cose anche sul veloce. Piccolo passo indietro a IW, KO con Chardy. Poco da fare a Miami al cospetto di Kyrgios. A rifinire il plotone, il veterano Lorenzi, Andreas Seppi, fermo dalla semifinale di Rotterdam, e Simone Bolelli.

Scelte indicative anche in casa Francia. L'escluso eccellente è Gasquet, manca anche Tsonga, assente dalla semifinale di Montpellier. Noah affida le "chiavi" del team a Lucas Pouille, un titolo e due finali nel 2018, lo stop con Bhambri a IW. Spazio a chi fornisce garanzie, spazio a chi, in questo momento, propone le cose migliori. Chardy - 4T a IW e Miami - ma anche Herbert e Mahut, doppio collaudato, difficile da domare.

Italia vs Francia è scontro consolidato, sono ben 10 i precedenti, perfetto equilibrio all'alba del duello. L'ultimo incrocio nel 96 a Nantes, squillo di misura dei transalpini - 2-0 Italia con Gaudenzi e Furlan, poi il ritorno dei nostri avversari e la chiusura, nel quinto match, di Boetsch.