ATP - Miami Open 2018, il programma maschile di mercoledì

Primi due quarti, a livello maschile, in quel di Miami. Non prima delle 15 locali - le 20 in Italia - spazio a Hyeon Chung e John Isner. L'occhialuto coreano è ormai una piacevole costante. Dal torneo di Milano, in chiusura di 2017, un'ascesa poderosa, culminata con la semifinale a Melbourne. Quarti a Indian Wells, la scorsa settimana, e secondo sconfitta di stagione con Roger Federer. Affronta oggi il primo impegno probante a Miami, oltre la rete John Isner, battuto nettamente a Auckland nel 2018. Mesi difficili per l'americano, cinque eliminazioni al primo turno, un solo successo, a Delray Beach - stop al 2T. L'ottavo con Cilic - 76 63 - può segnare una svolta.

Nella sessione serale, altro confronto tra Del Potro e Raonic. Senza storia il match di Indian Wells, 62 63 per l'argentino, una differenza evidente di fiducia e condizione. Il colosso di Tandil è in striscia aperta da 14 partite, i titoli di Acapulco e soprattutto Indian Wells nobilitano l'annata di Delpo, una delle poche certezze nel circuito in un periodo di profondo ricambio. Qualche problema con Haase in apertura, poi una campagna senza intoppi. Raonic appare in crescita, serve però la partita perfetta per avvicinare Del Potro. Con Chardy, due set senza macchia, il servizio come arma per indirizzare la sfida. 63 64 e occasione di rivincita. Il bilancio, tra il sudamericano e il canadese, è in perfetto equilibrio - 2-2.

Il programma

Stadium Starts At 10:45 Am

Not Before 3:00 Pm

QF (19) Hyeon Chung VS (14) John Isner

Not Before 9:00 Pm

QF (5) Juan Martin Del Potro VS (20) Milos Raonic