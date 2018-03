Atp Miami, Zverev doma Kyrgios. Bene Del Potro, fuori Cilic

Nell'incontro più atteso degli ottavi di finale del Master 1000 di Miami, torneo che si disputa sul cemento della Florida, Alexander Zverev batte Nick Kyrgios in sessione serale con lo score di 6-4 6-4. Il ventenne tedesco, finora protagonista di una stagione non entusiasmante, ha spento il suo coataneo australiano, che nulla ha potuto contro la solidità ritrovata di Sascha. E' dunque ancora un Kyrgios discontinuo, come da consuetudine, un po' come Marin Cilic, finalista agli Australian Open ma poi mai più in grado di incidere realmente. Il croato, testa di serie numero due del seeding di Key Biscayne, è stato infatti eliminato dall'americano John Isner. Momento chiave il tie-break del primo set, dominato dallo statunitense e vinto per sette punti a zero. Da lì in poi Cilic è andato in calando, perdendo anche il parziale successivo con lo score di 6-3. Croazia che può però festeggiare con Borna Coric, che conferma il suo ottimo stato di forma battendo Denis Shapovalov. Dopo aver vinto il primo set al tie-break, Coric ha subito il ritorno dell'avversario nel secondo parziale, salvo spuntarla al terzo, grazie a un tennis meno brillante ma estremamente concreto.

Lo stesso tennis di Hyeon Chung: il sudcoreano non ha sbagliato contro il portoghese Joao Sousa, qualificandosi per i quarti di finale. Tutto facile anche per Juan Martin Del Potro. L'argentino, vincitore a Indian Wells ha rimediato senza problemi a una partenza lenta contro il serbo Filip Krajinovic, riuscendo ad archiviare la pratica in due rapidi set. Avanti anche Pablo Carreno Busta e Milos Raonic: lo spagnolo si è aggiudicato nettamente il derby con il connazionale Fernando Verdasco, mentre il canadese ha regolato il francese Jeremy Chardy. Non è riuscita la doppietta al giovane americano Frances Tiafoe, che prima è sceso in campo per concludere il suo incontro di terzo turno contro Tomas Berdych, stendendo il rivale ceco al tie-break del set decisivo, poi si è arreso in due parziali a Kevin Anderson, sudafricano testa di serie numero sei. Oggi sono in programma i primi due quarti di finale, quelli della parte bassa del tabellone: in campo Hyeon Chung contro John Isner e Juan Martin Del Potro contro Milos Raonic. I risultati:

Verdasco (31) - Carreno Busta (16) 0-6 3-6

Berdych (10) - Tiafoe 7-6(2) 2-6 6-7(1)

Tiafoe - Anderson (6) 6-7(3) 4-6

A. Zverev (4) - Kyrgios (17) 6-4 6-4

Shapovalov - Coric (29) 6-7(2) 6-4 4-6

Del Potro (5) - Krajinovic (22) 6-4 6-2

Raonic (20) - Chardy 6-3 6-4

Sousa - Hyeon Chung (19) 4-6 3-6

Isner (14) - Cilic (2) 7-6(0) 6-3