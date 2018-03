Atp Miami, Isner sfonda il muro di Chung

E' John Isner il primo semifinalista del Master 1000 di Miami edizione 2018. Il giocatore americano, che ieri aveva eliminato Marin Cilic, ha infatti regolato a suon di aces e servizi vincenti il rampante sudcoreano Hyeon Chung, al tappeto in poco più di un'ora di tennis, con lo score di 6-1 6-4. Match caratterizzato dal dominio al servizio di Isner, capace di togliere ritmo a un avversario che viceversa ha bisogno di giocare più colpi da fondo per esprimersi al meglio. Ora Isner, testa di serie numero quattordici di Key Biscayne, attende di incontrare il vincente dell'altro quarto della parte bassa del tabellone, che nella notte vedrà opposti Juan Martin Del Potro e Milos Raonic.

L'avvio della sfida tra John Isner e Hyeon Chung rispetta le aspettative, quantomeno dal punto di vista tecnico. L'americano sfonda con il servizio, si concede anche una gran démi-volée nel primo game e attacca in risposta appena possibile. Dopo un 1-1 interlocutorio, Isner cambia marcia, ottenendo un break fondamentale nel quarto gioco. Chung non riesce a tessere la sua solita ragnatela di rimbalzo, finendo per lo sbagliare molto più del consueto. L'americano invece si difende alla grande, sfrutta gli errori del rivale e sale 4-1, tenendo agevolmente il suo turno di battuta. Il sudcoreano si inabissa invece in una lunga serie di non forzati, concedendo un altro break, che Isner capitalizza chiudendo il primo set con un ace, per un 6-1 per certi versi sorprendente. Il secondo parziale si apre con Chung più centrato: il sudcoreano sale 2-1, ha una palla break a disposizione, ma la vede cancellata dal servizio dello statunitense, chirurgico nei suoi turni di battuta. Lo schema di Isner è chiaro: affidarsi alla prima (e anche alla seconda) e provare a sfondare di dritto alla prima occasione utile. Sul 2-2 l'americano non converte tre palle break (su una delle quali Chung ottiene il punto con un drop shot), ma va a segno sulla quarta, grazie all'aiuto di occhio di falco, che giudica lungo un dritto del sudcoreano. La partita si gioca dunque sul servizio di Isner, che non concede praticamente nulla, si issa fino al 5-4 e ancora con la prima chiude i conti, qualificandosi per le semifinali da testa di serie numero quattordici.

Hyeon Chung (19) - Isner (14) 1-6 4-6